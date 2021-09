Kringloop Roden wil laaggeletterden herkennen en helpen

Wanneer je laaggeletterd bent heb je veel moeite met lezen en schrijven en dat merk je in het dagelijks leven. Vaak mis je ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Herkennen en aanspreken

In Roden, bij kringloopwinkel Het Goed, krijgen medewerkers vanochtend een cursus om opmerkzaam te zijn. "De kringloopwinkel is een gelegenheid waar mensen bij elkaar komen voor de gezelligheid. Ik wil de medewerkers trainen om mensen die laaggeletterd zijn, te herkennen", zegt Adri Carmio. Carmio is de coördinator van Het Taalhuis Noordenveld.

Maar hoe herken je mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? "Het staat natuurlijk niet op hun voorhoofd geschreven. Maar aan kleine dingen kan je het wel merken. Als iemand een verhaal zonder kop- en staart vertelt bijvoorbeeld, of iemand kan zijn adres niet goed opschrijven."

Aan de medewerkers van Het Goed om iemand aan te spreken en verder te helpen. "Dat is op eieren lopen", vertelt Carmio. Kringloopmedewerker Peter Latumanuwij vindt dat ook lastig: "Je wilt iemand niet voor het hoofd stoten, want mensen schamen zich er vaak voor. Aan mij de taak om goed op mijn woorden te letten en iemand in zijn waarde te laten."

Taalhuizen

Mensen die onzeker zijn over lezen, schrijven, rekenen of de digitale vaardigheid, kunnen naar het Taalhuis Noordenveld in de bibliotheek van Roden. Daar staat Carmio elke woensdagmiddag vanaf twee uur klaar om te helpen. Naast de gemeente Noordenveld hebben ook alle andere gemeenten in Drenthe een Taalhuis.

Ruim tachtig partijen zetten zich in voor een geletterd Drenthe Het is de Week van Lezen en Schrijven. In deze week wordt op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die laaggeletterd zijn. Een groot aantal instanties heeft de handen ineengeslagen om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat zijn onder meer de gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe, gemeente Assen, gemeente Tynaarlo, gemeente Hoogeveen, bibliotheek Assen, Woonzorg Espria, De Trans, Zontaclub Drenthe, ROC Drenthe College, Alfa-College, Adecco, Dagnall Talen Instituut, VNO-NCW Noord en ISD/Werkplein Baanzicht. Dit heeft inmiddels geleid tot de oprichting van het Bondgenootschap voor Geletterdheid in Drenthe. Alle bibliotheken in Drenthe en Biblionet Drenthe sluiten zich aan bij het Bondgenootschap. Kijk hier voor een totaaloverzicht van de bondgenoten (pagina opent in een nieuw venster). RTV Drenthe is mediapartner van de Drentse bibliotheken om analfabetisme en laaggeletterdheid uit onze provincie te verbannen. Want iedereen moet kunnen lezen en schrijven.

Lees ook: