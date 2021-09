Geen extra maatregelen tegen overlast op asielbus Emmen-Ter Apel

Wel is eerder dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar gekomen om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van de overlast, meldt ze. "Deze specifieke uitkering kan voor 1 oktober 2021 door gemeenten worden aangevraagd en kan gebruikt worden om lokale maatregelen uit te voeren, ten behoeve van de aanpak van overlast veroorzaakt door asielzoekers buiten de COA-opvanglocatie", schrijft Broekers-Knol.

Pendelbus blijft rijden

Andere maatregelen vanuit Den Haag komen er vooralsnog niet. Ze wijst in haar antwoorden verder naar de 'reeds ingezette maatregelen'. Zo werd eerder al besloten dat de speciale pendelbus tussen Emmen het aanmeldcentrum in Ter Apel de rest van het jaar blijft rijden en is ook de inzet van de zogenoemde ketenmariniers verlengd. Ook werd eerder al besloten dat de onderlinge communicatie beter moest. Daarop zijn chauffeurs betrokken bij verschillende overleggen.

"Ik vind het bijzonder vervelend dat, ondanks de inzet van de pendelbus en overige maatregelen, nog steeds overlast wordt ervaren op de buslijn", schrijft Broekers-Knol. "Wel wil ik meegeven dat het aantal incidenten in vergelijking met 2017 en 2018 fors is gedaald, van gemiddeld vijftig naar vijf per week. Maar elk incident is er natuurlijk één te veel."

Ankie Broekers-Knol praatte in juli in Emmen met buschauffeurs en vakbond FNV (Rechten: RTV Drenthe/Tom Meijers)

Gesprek met chauffeurs

Afgelopen juli kwam Broekers-Knol naar Emmen en Ter Apel om te praten met buschauffeurs over de vele overlast die zij ervaren op hun bussen. De overlast komt vooral van zogeheten veiligelanders, dat zijn asielzoekers uit landen als Marokko en Tunesië, die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. Maar als ze er één aanvragen, moet Nederland wel de standaard procedure doorlopen en belanden ze in het azc in Ter Apel. De groep veroorzaakt veel overlast en intimideert buspersoneel.

De staatssecretaris kreeg tijdens haar bezoek een brief met aanbevelingen van de buschauffeurs. De SP wilde weten wat zij daarmee ging doen. Volgens Broekers-Knol ligt de prioriteit van chauffeurs vooral bij sociale veiligheid. "De werkgever is hiervoor het eerste aanspreekpunt", schrijft ze. "Ten aanzien van het verzoek om de pendelbus in te blijven zetten, zijn inmiddels nieuwe afspraken gemaakt, waardoor de pendelbus dit jaar volledig wordt ingezet."

'Geen noodzaak in te grijpen'

Broekers-Knol vindt gemeenten, provincies, politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) genoeg doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Den Haag grijpt dan ook niet verder in. "Ik herken mij niet in uw (de SP, red.) constatering dat lokale maatregelen uitblijven. Daarom zie ik geen noodzaak om in te grijpen. Dit neemt niet weg dat ik continu met alle betrokken partijen bekijk hoe wij de integrale aanpak van overlast kunnen optimaliseren."

