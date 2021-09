Nabestaanden doodgeboren baby's Noorderbegraafplaats gezocht voor onthulling monument

"Pa nam het kistje mee van boven naar beneden, fietste naar de begraafplaats en dan werd het kistje in die rij daar neergelegd en dan gras erover. Letterlijk en figuurlijk", schetst Jan Lagendijk de jaren 50.

Geen gedenkteken

Lagendijk is voorzitter van Stichting Noorderbegraafplaats. Een club mensen die zich al jarenlang inzet voor het onderhoud en behoud van de oudste begraafplaats van Assen. Toen de stichting erachter kwam dat 67 kinderen als het ware lukraak oner het gras lagen begraven zonder gedenkteken, vond men het tijd voor actie.

"Het gaat om doodgeboren kinderen uit 1951, '52, '53, '54 en '55", legt Lagendijk uit. "Die zijn levenloos uit de baarmoeder gekomen of voor de geboorteaangifte al overleden. Ze liggen hier gewoon onder de grond, maar bovengronds is daar niets van te zien. Je ziet ook dat de maaiers en trekkers er gewoon overheen rijden", wijst hij naar de dikke moddersporen.

Taboe

De kindjes werden dus wel begraven, maar echt erbij stilstaan of herdenken gebeurde niet of amper. "In die jaren werd daar gewoon niet over gesproken, dat was heel ongebruikelijk", vertelt Lagendijk. "Ik heb eens met een begrafenisondernemer gesproken en die vertelde ook dat het in die tijd not done was om een grafteken te geven."

Dat de kindjes er liggen weet de stichting door een goede plattegrond die ze van de begraafplaats heeft. Tel daar een grafregister bij op en al snel werd duidelijk waar ze lagen. "Een voornaam hebben de kindjes niet. Ja, misschien in de familiekring maar die is nooit geregistreerd. Wel weten we de achternaam", aldus Lagendijk.

Om een aantal van de kindjes te eren markeerde de stichting hun grafjes met wat stenen en een nummer. (Tekst gaat verder onder de foto)

(Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Maar het markeren van een aantal graven is voor de stichting niet voldoende. Er moest een monument komen om alle doodgeboren baby's ook bovengronds te eren. Na een gift van de Rabobank lukte het de stichting vorig jaar al om het monument te maken. Het is een soort zuil met een gedicht erop van Martin Koster.

Vorig jaar zou het monument onthuld worden samen met nabestaanden die zich na een oproep van de stichting hadden gemeld. Maar corona gooide roet in het eten. De onthulling staat nu voor aankomende zaterdag tijdens de Open Monumentendag gepland. In totaal hebben zich tot nu toe zo'n dertig nabestaanden gemeld, maar de stichting zoekt nog altijd verder zodat meer mensen erbij kunnen zijn.

Tijden veranderen

Volgens Lagendijk hebben nabestaanden weinig moeite om zich te melden. Was het vroeger misschien een taboe, nu is er veel meer openheid over: "Ze zijn juist heel blij met dit monument. We krijgen ontroerende reacties omdat er eindelijk toch aandacht wordt geschonken aan hun overleden broertje of zusje. Ook al hebben ze hem of haar nooit gekend."

"We leven nu in 2021. De wetgeving is ook veranderd: tegenwoordig kun je een levenloos geboren kind ook een naam geven en inschrijven. En er worden zelfs grafjes gemaakt. Ook is er geen sprake meer van schaamte. Nabestaanden spreken nu veel meer over de herinnering, en ook over dat hun ouders eronder hebben geleden", aldus Lagendijk.

Nabestaanden van de kindjes die op de Noorderbegraafplaats liggen kunnen zich melden bij de stichting of bij de gemeente Assen. Zaterdag onthullen twee nabestaanden officieel het monument. En daarna is er een plek om de kinderen te herdenken die er maar heel even waren, maar altijd zullen zijn.

