Kritiek in Staten op vernieuwde natuurvisie laat traditioneel verschil links en rechts zien

Het was te verwachten. De grootste kritiek en argwaan op de gewijzigde natuurvisie 'Gastvrije natuur' kwam vandaag in Provinciale Staten van 'groene partijen', die natuur op nummer 1 hebben staan én van 'minder groene partijen', die waken voor andere belangen, zoals de landbouw. En hoe natuurgedeputeerde Henk Jumelet ook zijn best doet om uit te stralen dat er geen tegenstrijdige belangen zijn, zien de partijen aan de uiterste linker- en rechterzijde in PS dat anders.

Sterk Lokaal-statenlid Alfred Schoenmaker stelde zich uitermate rechts-conservatief op. Wat hem betreft zit er veel subjectieve info in de natuurvisie zoals dat er 'balans' moet zijn. Schoenmaker vreest dat die balans gaat uitslaan ten voordele van de "natuur-elite". En die heeft volgens hem een ander belang dan de wielerclub, die ook van de natuur houdt maar dan op een nadere manier. "Ieder evenement in de natuur kan dan worden tegengehouden als ook maar één rups dreigt te worden doodgereden."

Schoenmaker kreeg het flink aan de stok met het CDA, D66 en de PvdA toen hij zei dat hij meer belang wil geven aan de mening van de autochtone Drent, die hier al generaties woont dan aan die van mensen die hier nog maar kort wonen. Die laatste groep is volgen Schoenmaker regelmatig kritischer en feller als het om natuurbehoud gaat.

VVD'er Johan Moes tapte verder uit dat vaatje: "De agrarische sector is belangrijk. Is er met de landbouworganisaties gesproken bij het maken van de natuurvisie? Er is in Drenthe genoeg natuur en nieuwe natuur bij gekomen." Hij vergeleek natuurbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met rupsje-nooit-genoeg. "Ze kappen in hun bossen voor de aanleg van nieuwe natuur en nu moet buiten de bestaande natuur weer ruimte gezocht worden voor nieuw bos." Ten koste van de boeren vreest Moes. "Laten ze in die kaalgekapte stukken in hun eigen natuurgebieden maar weer bos aan planten."

Gastvrije natuur

Volgens Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren zit er een groot gevaar in de vernieuwde natuurvisie. "PS gaan over de visie, maar niet meer over de uitvoeringsplannen die daarna komen. Dus moeten we het in de visie zo concreet mogelijk afspreken. Het is nu te vaag." Van Erwin van Liempd (GroenLinks) ziet het heel simpel. "Complimenten voor deze natuurvisie, maar alle uitvoeringsplannen die straks komen, moeten ook gewoon langs PS."

SP'er Henk van de Weg drukte iedereen met de neus op de feiten: "We weten allemaal heel goed dat alles wat wij doen altijd ten koste gaat van de natuur. Als we dat willen veranderen, zullen we moeten inleveren." Van de Weg is dan ook blij dat klimaatverandering wordt 'erkend' in de natuurvisie.

"Is de deze natuurvisie leidend als het gaat om plannen voor woningbouwplannen of uitbreiding van de lelieteelt?" vroeg Van de Weg zich hardop af. D66'er Bouchra Zouine wil niet alleen vrijwillige spuitvrije zones voor gewasbeschermingsmiddelen, maar ook uitbreiding van verplichte zones, zoals in het Drentse Aa-gebied. Volgens Rudolf Bosch (PvdA) moet de natuur leidend zijn in dit soort discussies.

Edelhert en damhert

Zuiker vervolgt: "Hoe is het mogelijk dat het konijn, de haas en de wezel op de rode lijst staan en ze in Drenthe met een ontheffing van de provincie gewoon bejaagd mogen worden? De titel 'Gastvrije natuur roept volgens Zuiker vragen op. "Moet de natuur de mens gastvrij ontvangen of gaan wij nieuwe soorten in de natuur gastvrij onthalen?"

Ook de discussie over het groot wild die volgde, werd volgens de traditionele tegengestelde politieke links-rechts lijnen gevoerd. De grootste veranderingen in de natuurvisie gaan over groot wild. De komst van het edelhert naar Drenthe, eind 2020, vroeg om duidelijker beleid. Er ontstond naar aanleiding van een rondzwervend edelhert ineens commotie: mogen edelherten nu toch vrij rondlopen in Drenthe?

Geen nulstand meer, het edelhert is welkom, is nu het standpunt. Voor damherten is het verhaal anders: uit dierenparkjes ontsnapte 'tamme' soorten zijn niet welkom in de Drentse natuur, voor 'wilde' damherten die zich hier uit zichzelf vestigen, is wel plek. Dat zich meer damherten in Drenthe vestigen, is denkbaar. In Friesland zijn nu al twee gebieden waar de herten gedoogd worden. Overigens is dat niet in het Drents-Friese Wold op de provinciegrens, daar wordt op het damhert gejaagd. De PvdA ziet verschil in beleid voor groot wild, zoals het damhert, tussen Drenthe en buurprovincies, maar Jumelet zegt daar over in gesprek te gaan.

De PVV wil geen edelherten en damherten vanwege de verkeersveiligheid. "De impact van een aanrijding met een hert is veel groter dan van een ree." Datzelfde geldt volgens PVV'er Bert Vorenkamp voor wilde zwijnen. VVD'er Moes vult aan: "Er zijn in Drenthe 10.000 reeën. Zeshonderd daarvan veroorzaken jaarlijks een aanrijding. Vorig jaar waren het er zelfs negenhonderd. En ze slapen in de natuur, maar eten bij de boer."

Risico's wilde zwijnen

Ook wilde zwijnen zijn op termijn welkom, blijkt uit de visie, maar Jumelet wil eerst meer onderzoek. Het wilde zwijn brengt ook risico's met zich mee voor de verkeersveiligheid en schade aan veehouderijen door ziektes. PVV'er Vorenkamp wil die dieren om die reden niet in Drenthe. Jumelet wil onderzoeken hoe groot die risico's zijn.: "Tot we hier duidelijkheid over hebben geldt de nulstand en worden ze afgeschoten."

CDA'er Eline Vedder is daar niet zo van onder de indruk. Volgens haar wordt het tijd dat de provinciale BOA's hulp krijgen van jagers. "Als een BOA om twee uur 's nachts een zwijn ziet, gaat hij echt geen jager bellen." Johan Moes: "Zijn de wilde zwijnen die sinds vorig jaar in Drenthe rond lopen al afgeschoten?" "In Drenthe is geen plaats voor groot wild. In de 17e eeuw wel, maar nu niet meer", aldus Vorenkamp.

Ganzen

De Partij voor de Dieren wil dat Jumelet niet op 1 februari begint met verjagen en bejagen van ganzen maar op 1 maart. Maar daar wil Jumelet niet aan. "Ook voor 1 maart is er al vraatschade bij de landbouw." Aan de ene kant moet volgens hem in de zomer meer gedaan worden aan preventie en verjagen en - als dat niet succesvol is - bejagen.

Jumelet vertelde dat er een 'ganzenakkoord' in de maak is, waarvoor afspraken worden gemaakt tussen boeren, natuurbeheerders en jagers. Er wordt onder meer gesproken over meer foerageergebieden waar ganzen ongestoord kunnen overwinteren. Volgens de natuurgedeputeerde gaan de afspraken vooral om maatwerk per gebied. De PvdD wil dat Jumelet onderscheid gaat maken in soorten ganzen.

Natuur buiten de natuur

In de Staten zijn ook zorgen over nieuwe en bestaande 'natuur buiten de natuur'. Het CDA wil een deel van de 72 miljoen die Drenthe krijgt voor natuurherstel vanwege de stikstofneerslag aan boeren geven. Zij kunnen daarmee volgens de partij buiten de kwetsbare natuurgebieden om werken aan natuur, zoals agrarisch natuurbeheer. Maar Jumelet is het daarover niet eens met zijn eigen partij. Het Rijk heeft al besloten dat dit de komende drie jaar niet mag, legde hij uit. "Natuurlijk gaan we proberen dit wel te regelen bij het verkrijgen van het geld voor na de komende drie jaar."

