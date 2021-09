Noordenvelds Dorpenfonds niet populair: raad verlaagt budget

Het budget voor het zogeheten Dorpenfonds in Noordenveld wordt met 2,5 ton verlaagd. Nog tot 31 december van dit jaar kunnen inwoners een beroep doen op dit budget, maar veel animo was er tot nu toe niet.

In het coalitieakkoord van 2018 werd een bedrag van één miljoen euro uitgetrokken voor het Dorpenfonds. Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid in zijn of haar dorp te verbeteren, kan steun vragen voor dat initiatief.

"Het was een experiment, waarvan we van tevoren niet wisten wat we konden verwachten", concludeerde raadslid Bertus-Jan Epema vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Roden. Na ruim 3,5 jaar is de conclusie dat inwoners, ondanks herhaaldelijke reclame voor het fonds, maar weinig gebruikmaken van deze bijzondere regeling.

'Animo overschat'

"De animo hiervoor hebben we overschat", reageerde Rikus Koopman namens Gemeentebelangen. Het Norger raadslid noemt het 'pijnlijk' dat zijn partij moet instemmen met een verlaging van het Dorpenfonds. "Maar de financiële situatie is nu veel minder rooskleurig dan vier jaar geleden. We moeten wel."

Raadslid Robert Meijer (VVD) stelde zelfs voor het bedrag te verlagen naar vijf ton. Wel pleitte hij ervoor om de brink in Zuidvelde en het speeltuintje in Lieveren aan te pakken, juist omdat die dorpen momenteel veel 'voor de kiezen krijgen'. Daarmee doelt hij op de mogelijke komst van een zonnepark in Zuidvelde en het sluipverkeer in Lieveren.

Wethouder Jeroen Westendorp gaf aan dat de gemeente met een kritische blik blijft kijken naar de aanvragen. "Aanvragen die de leefbaarheid ten goede komen, zijn nog van harte welkom."