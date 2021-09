Kinderburgemeester van Assen geeft stokje over: 'Ik heb ervan genoten'

Lorin Suliman is een jaar lang de kinderburgemeester van Assen. Maar dat avontuur eindigt vanavond voor haar. Dan wordt weer een nieuwe kinderraad geïnstalleerd, en dus ook een opvolger voor Lorin. Toch is de kans groot dat we ooit nog van de jonge Assense gaan horen, want ze heeft politieke ambities.

"Ik wil later zeker de politiek in, liefst landelijk. Ik houd van debatteren en je moet veel praten. Gelukkig ben ik daar heel goed in", lacht ze.

De 12-jarige Asser scholiere van kindcentrum De Regenboog werd vorig jaar september geïnstalleerd als tweede kinderburgemeester van de provinciehoofdstad. Vanavond moet ze het stokje overgeven, want dan eindigt haar ambtstermijn officieel, en treedt een nieuwe kinderraad aan. "Jammer, want ik vond het hartstikke leuk, ik heb veel geleerd en heb ervan genoten."

Overdragen ambtsketen

Lorin's laatste officiële handeling als kinderburgemeester is het overdragen van de ambtsketen aan haar opvolger. Dat is opnieuw een meisje; Luna Bouius, met wie Assen alweer de derde kinderburgemeester krijgt.

Jammer was het volgens Lorin wel dat zij de kinderburgemeester was in coronatijd, met als gevolg dat er weinig officiële handelingen waren, en de kinderraad ook niet fysiek bij elkaar kwam. "Ja, we vergaderden vooral online, vanachter ons schermpje. En da's toch minder dan met z'n allen bij elkaar zitten in de raadszaal."

Bijzondere momenten

Lorin Suliman vindt dat ze in haar functie bijzondere momenten heeft mogen beleven, zoals een tv- en radio-optreden, de kranslegging met Dodenherdenking samen met burgemeester Marco Out, en het maken van een speelplekkenkaart. Verder was ze onder meer betrokken bij een video over corona van de Veiligheidsregio, speciaal gericht op de gevolgen voor kinderen. "En ik leidde elke maand de kinderraadsvergadering als voorzitter, dat was ook erg leuk en leerzaam."

Volgens de jonge Assense heeft de aanwezigheid van een kinderaad zeker nut. "Ik heb gemerkt dat we als kinderen zeker invloed hebben op deze manier. Kinderen in Assen luisteren eerder naar mensen van hun eigen leeftijd. We hebben bijvoorbeeld ideeën opgehaald voor verbetering van speelplekken. Dan vertellen kinderen hun wensen eerder aan leeftijdgenootjes."

Politieke carrière

Vanavond mag Lorin de speciale ambtsketen die voor de kinderburgemeester is gemaakt aan haar opvolger Luna Bouius geven. Of ze nog tips heeft voor haar? "Ja, wees gewoon jezelf als je op tv komt, kom met goede standpunten en natuurlijk wens ik haar veel succes."

Ondertussen stort Lorin Suliman zich op een nieuwe fase in haar jonge leven. Ze zit net in de eerste mavo/havo klas aan het Vincent van Gogh College. Of er ooit nog eens een politieke carrière volgt? "Ik denk van wel. En misschien begin ik dan in de gemeenteraad. Want ik vind politiek best leuk. Ik volg ook wel eens Tweede Kamer-vergaderingen. Soms saai, maar ook vaak interessant."

