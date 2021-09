Start IT Hub Hoogeveen uitgesteld, nieuwe datum nog onbekend

Een dynamische, creatieve samenwerkingsplek voor onderwijsinstellingen en bedrijven, dat is het doel van de IT Hub in Hoogeveen. Deze maand zou de start zijn van de pilotfase, op een tijdelijke locatie in de binnenstad van Hoogeveen. Maar door corona is de start uitgesteld. "We krijgen de mensen niet bij elkaar."

"Het is jammer", zegt wethouder Jan Zwiers, "maar we willen het goed doen. Het is niet erg als de start wat later is."

Samenwerken aan nieuwe projecten

"Door de covidmaatregelen is het lastiger om mensen bij elkaar te brengen", gaat Zwiers verder. "Terwijl dat met dit project essentieel is. Het is de bedoeling dat mensen gaan sparren met elkaar over nieuwe plannen. Maar in deze nasleep van de coronamaatregelen kregen we de onvoldoende voor elkaar."

Jarenlang is er door onderwijsinstellingen, bedrijven, provincie en gemeente gewerkt aan de IT Hub. Het is de bedoeling dat bedrijven en onderwijsinstellingen zoals Stenden en het Alfa-college met elkaar gaan samenwerken aan nieuwe projecten. Volgens de betrokken partijen is de hub noodzakelijk om Hoogeveen mee te laten doen in de toekomst en belangrijke bedrijven als TVM in de stad te houden. Voor TVM was het zelfs een voorwaarde om het hoofdkantoor in Hoogeveen te houden.

De IT-Hub komt in een nieuw gebouw dichtbij het station van Hoogeveen. Het gebouw is modulair, wat betekent dat de afzonderlijke onderdelen vooraf in de fabriek gemaakt zijn. Dit wordt gezien als een duurzame bouwmethode.

Lees ook:

Nieuw moment

Een kleine teleurstelling dus dat de proeffase wordt opgeschoven, maar volgens Zwiers geen ramp. "Alles op zijn tijd", stelt hij gerust. "We gaan met elkaar kijken naar een nieuw moment om alsnog van start te gaan."

De officiële datum komt overigens niet in het geding. Dit staat nog steeds op maart 2022, waarin het nieuwe gebouw naast het station in gebruik wordt genomen.