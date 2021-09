Verdwijning boortoren 't Haantje herleeft tijdens première Woeste Gronden

Midden op het weiland bij het Kraterbosje is een compleet festival opgebouwd. De voormalige boorlocatie zelf ligt op een steenworp afstand, maar is nu een natuurgebied en dus niet geschikt voor een groot theater. Ruim zeshonderd mensen kwamen vlak voor zonsondergang het terrein op, waar picknickbanken, kraampjes en jaren 60-livemuziek hen opwachtten.

Drents

Vlak nadat de hekken van de openluchtzaal opengingen, begon de show. Met veel licht- en geluidseffecten, een muziekband en decorveranderingen werd het verhaal over de ineenstorting van de boortoren verteld. Allemaal in het Drents.

Voor hoofdrolspeler Wouter van Oord betekende dat een bijspijkercursus. "Mijn vrienden spraken wel Drents, mijn vader kwam uit Groningen en mijn moeder uit Leeuwarden, dus het was bij mij altijd een mengelmoesje", vertelt Van Oord. "En ik kwam er hier achter dat er in Drenthe om de twee kilometer weer een ander dialect is. Twee mensen hebben het hele stuk voor me ingesproken en daar heb ik dit dialect van geleerd."

Na bijna twee uur theaterspektakel kon de cast, die zowel uit professionele acteurs en uit amateurtoneelspelers uit 't Dorp bestaat, rekenen op een staande ovatie.

Aftrap cultureel jaar

Regisseur Pieter Stellingwerf is dan ook tevreden: "We hebben hiervoor natuurlijk twee try-outs gedaan en het wordt alleen maar beter. Na maanden voorbereiding is het dan eindelijk zover."

Theatervoorstelling Woeste Gronden is het eerste grote evenement in het kader van de Drentse Culturele Gemeente van het Jaar. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden was onder de indruk: "Van tevoren probeer je een voorstelling te maken van hoe het zou kunnen zijn, maar dit had ik niet verwacht. Volgens mij is dit na de officiële opening de start die we graag wilden."

