Politie Noord-Nederland haalt streefpercentage reactietijd niet

Het lukt de politie in dunbevolkte gebieden niet om in 90 procent van de noodgevallen binnen vijftien minuten na de melding aanwezig zijn. Terwijl dat wel het streven is. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de inzet van politie bij noodhulp.

Volgens de inspectie is de politie over het algemeen snel bij een melding, maar kan dat wel beter. De politie Noord-Nederland is in 81,6 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse. De streefwaarde van 90 procent wordt dus niet gehaald. Dat lukt overigens geen enkele eenheid. Midden-Nederland scoort met 89,7 procent het hoogst, Noord-Nederland en Zeeland met 81,6 procent het laagst. Wel lukt het in het Noorden om bij 90,5 procent van de meldingen er binnen twintig minuten te zijn.

Politie: percentages liggen genuanceerder

De politie stelt daartegenover dat de percentages genuanceerder liggen. "In sommige gevallen wordt er bewust voor gekozen om niet eerst ter plaatse te gaan, maar prioriteit te geven aan acties om verdachten aan te houden. Het meten van het moment 'ter plaatse' is niet in alle gevallen het juiste criterium." De inspectie benadrukt dat het gaat om een streefwaarde, geen norm. Die vindt dat de uitzonderingen verdisconteerd zijn in het streefpercentage van 90 procent.

Ook vindt de politie dat het streven om binnen een kwartier bij een melding te zijn iets anders ligt, zeker in dunbevolkte gebieden. Volgens de politie is het in veel gevallen zo dat de politie 'slechts iets later' aanwezig is dan vijftien minuten. Ook vergeten politieambtenaren zich soms ter plaatse te melden, waardoor de gemeten tijd door blijft lopen. Bovendien is de politie vaak 'meerijdend', maar zijn bijvoorbeeld een ambulance of brandweer de eerste benodigde hulpdienst. De inspectie gaat in die laatste twee gevallen mee met de nuancering van de politie.

Reactietijd De inspectie heeft gekeken naar de reactietijd. Dat zijn de verwerkingstijd bij de meldkamer en de aanrijtijd van de politie-eenheid bij elkaar opgeteld. Het grootste deel van de reactietijd wordt bepaald door de aanrijtijd, aldus de inspectie. "Basisteams die een groot (landelijk) gebied moeten bedienen hebben een langere aanrijtijd dan basisteams in dichtbevolkte gebieden, omdat daar meer eenheden beschikbaar zijn voor een geografisch kleiner gebied."

Het rapport meldt verder dat wanneer agenten personen met verward gedrag helpen, het vaak lang duurt voordat zij bij de juiste hulporganisaties terechtkunnen. "Al die tijd moet de politie bij hen blijven en is ze niet beschikbaar voor hulp aan andere mensen in nood." De inspectie wil dat de minister van Justitie en Veiligheid om tafel gaat met het ministerie van Volksgezondheid om ervoor te zorgen dat verwarde mensen sneller passende hulp krijgen.

Dekking en krapte

Een andere kwetsbaarheid is het bereik van het communicatiesysteem C2000. Agenten gebruiken dat systeem voor onderling contact. Uit onderzoek blijkt dat C2000 niet overal goed bereik heeft. Elk basisteam zou daar mee te maken hebben. Agenten geven in het onderzoek aan dat ze zich daardoor niet altijd veilig voelen. Geen bereik kan bij spoedmeldingen leiden tot stresssituaties en mogelijk verkeerde keuzes.

Ook blijft er personeelskrapte bij de politie en bij politiemeldkamers. "Het lukt met moeite de noodhulpdiensten in de basisteams te bemensen, ten koste van andere politietaken", schrijft de inspectie.

Wel zegt de inspectie dat meldkamers de politie vrijwel altijd naar de juiste incidenten sturen. Ook is de politie 'voldoende toegerust om hulp te bieden aan burgers in nood'.

Het hele rapport is hier te lezen.