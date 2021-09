Assen pakt belabberde bushalte Cityline aan

PvdA-raadslid Luc Rengers kaartte de beroerde staat van de halteplaats vorige maand aan in schriftelijke vragen. Passagiers voor het stadsbusje moeten vaak op straat staan, om op de bus te wachten. 'Onveilig en onverantwoord', vindt de PvdA.

Geen verharding

Er ligt geen verharding bij de busstop van het stadsbusje. De halteplaats bestaat uit gras, en bij nat weer soms uit modder, zodat mensen in een rolstoel of met een rollator er nauwelijks uit de voeten kunnen. Die moeten dan uitwijken naar de straat.

In zijn beantwoording op de PvdA-vragen geeft het college van B en W aan dat ze 'daar waar mogelijk' passende maatregelen willen treffen voor beter toegankelijke halteplaatsen van de Cityline, met meer veiligheid. Daarbij gaat die in de Smetanalaan binnenkort al op de schop.

Alle haltes onderzocht

Het college heeft de vraag breder getrokken en alle haltes van de Cityline onderzocht. Daaruit blijkt dat bij zo'n vijftien halteplaatsen kleinschalige verbeteringen wenselijk zijn. Maar die worden nog niet meteen aangepakt. Het college is nog in afwachting van de evaluatie van de Cityline. Dat gebeurt nog dit najaar.

In 2017 besloot Assen de Cityline in elk geval nog tot in de zomer van 2021 door te laten rijden. Daarna zou het vervoersproject geëvalueerd worden. Als de Cityline overeind blijft zoals de afgelopen jaren, krijgt het verbeteren van de haltes in het voorjaar van 2022 een vervolg, zo stelt het college.

Kleinschalig busvervoer

De Cityline is een vorm van kleinschalig busvervoer vanuit de Asser wijken naar het centrum en het ziekenhuis. Veel mensen met een Wmo-pas maken er gebruik van. De busjes zijn jaren geleden in Assen in de plaats gekomen van de grote stadsbussen en hebben een lage instap, zodat ouderen en mensen met een lichamelijke beperking er gemakkelijk in kunnen. Door de coronacrisis heeft de Cityline vanaf december stilgelegen. Maar medio mei is het stadsbusje weer gaan rijden.

