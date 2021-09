'Vandaag nog snotteren en niezen, morgen wordt het beter'

"Die bloeit in deze periode en de pollen van die plant zijn sterk allergeen. Bovendien is het warm en zit er mede door de aflandige wind heel weinig vocht in de lucht, ongeveer 50 procent", zegt Van der Zwaag. "En dat zijn goede omstandigheden voor hooikoorts."

Maar volgens de weerman van RTV Drenthe is er goed nieuws voor hooikoortspatiënten. "Er komt een weersverandering aan. Vannacht is er nevel of mist. Morgen waait de wind uit zee en is de luchtvochtigheid met 85 procent veel hoger. Dan is er veel minder ruimte voor pollen in de lucht. Bovendien is er een kans op buien en dan wordt de lucht helemaal schoongespoeld."

Mocht je morgen toch nog last hebben van proesten , niezen en een kriebelkeel, in dit eerdere artikel van RTV Drenthe staan tips wat je ertegen kunt doen.

Lees ook: