Petitie tegen afvalplan Emmen: duizend handtekeningen binnen een uur

Een petitie tegen het nieuwe afvalplan van de gemeente Emmen is binnen een uur duizend keer ondertekend. De handtekeningenzetters willen vanaf 1 januari 2022 niet per containerleging betalen. De gemeente gaat dat vanaf volgend jaar invoeren.

Een oproep in de Facebook-groep 'Verkoophoek Emmen en omstreken' heeft het aantal handtekeningen snel doen oplopen. Wethouder René van der Weide is de gebeten hond. Hij krijgt veel kritiek over zich heen na het bekendmaken van het afvalplan.

'Te triest voor woorden'

"Wederom heeft wethouder René van der Weide een 'briljant' afvalplan bedacht. Twee jaar geleden gingen we al naar minder legingen per jaar en nu moeten we zelfs per keer betalen", staat bij de petitie geschreven.

Ook de wijze waarop gecommuniceerd wordt, verdient volgens de initiatiefnemer van de petitie niet de schoonheidsprijs: "De wijze waarop deze beslissing is genomen, is te triest voor woorden. Wederom is er geen enkele draagkracht. We krijgen het opgelegd zonder enige vorm van inspraak."

7 euro per keer

Emmenaren betalen vanaf volgend jaar 7 euro voor iedere keer dat de grijze container wordt geleegd. De hoeveelheid afval maakt niet uit. Bewoners van appartementencomplexen en flats, die geen 'losse' container hebben, betalen straks 2 euro voor elke gedumpte zak in een ondergrondse container. Overigens is er voor mensen met veel medisch afval een uitzondering; zij mogen tot twaalf keer gratis de container langs de weg zetten.

Volgens de gemeente gaan Emmenaren nagenoeg niets meer betalen. Momenteel betalen inwoners tussen de 275 en 310 euro aan afvalstoffenheffing. Dat wordt straks verlaagd naar 220 euro per jaar voor één- of tweepersoonshuishoudens.

Financieel noodzakelijk

De gemeente vindt dat er nog te veel afval in de grijze bak verdwijnt dat daar niet hoort, zoals glas en textiel. Ook gooien Emmenaren zo'n 200 kilo afval per jaar in de grijze container. Tegen 2025 moet dat gehalveerd zijn. Wethouder Van der Weide hoopt dat mensen met de nieuwe maatregel worden geprikkeld om beter afval te scheiden.

Ook is het voor de gemeente financieel noodzakelijk, omdat de kosten voor het verwerken en verbranden van afval oploopt tot 3,6 miljoen euro in 2028 als er niets gebeurt. Volgens Van der Weide wordt de grijze container in dat geval zo goed als onbetaalbaar.

