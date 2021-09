Bewoners camping Panda Rosa overvallen door mogelijke verkoop

Het bericht dat de gemeente Noordenveld van plan is om camping Panda Rosa in Steenbergen te kopen om het vervolgens terug te geven aan de natuur, kwam voor de bewoners als een donderslag bij heldere hemel. Een dag later ontvingen zij, enkele uren voor de aanvang van de raadsvergadering van de gemeente, een brief dat de camping zelfs al verkocht was.

Onverwacht

Het leidt bij de campingbewoners tot onbegrip, teleurstelling en bij een enkeling zelfs tot een slapeloze nacht. Voor Henk Jager is het bijvoorbeeld maar moeilijk te verkroppen. Anderhalf jaar geleden nam hij het beheer van de camping over. Wat volgde was een grondige opknapbeurt, waardoor de camping met sprongen vooruit ging.

De camping gaat hem aan het hart, vertelt Henk Jager. "Vroeger was het van mijn schoonouders. Sinds een jaar of 15 zitten de huidige eigenaren er op. Zij kijken maar weinig naar de camping om en vroegen mij om het beheer te doen. Ook ik weet dat de camping in de huidige vorm niet door kan gaan, maar er is nooit iets gezegd over onderhandelingen met de gemeente. Dan komt zo'n brief toch erg onverwacht."

Willem Been, eigenaar van de camping, zegt dat beheerder Jager dit al wel aan had kunnen zien komen. "We zijn al heel lang bezig hiermee. Dit zat eraan te komen."

Overlast

In het kader van het programma Vitale Vakantieparken wil de gemeente parken die 'niet levensvatbaar' zijn omtoveren. In het geval van Panda Rosa moet de camping onderdeel worden van de natuur van de nabijgelegen Zuursche Duinen. Bovendien kent de camping in Steenbergen een voorgeschiedenis van overlast.

"In voorgaande jaren is er veel overlast geweest", beaamt Eric Bosma. Al meer dan 7 jaar woont hij op Panda Rosa. "Er hebben hier mensen gezeten met een criminele achtergrond en we hebben last gehad van drank- en drugsproblematiek, maar de laatste jaren gaat het goed. Er wonen nu hele andere mensen uit alle lagen van de samenleving."

Als dat maar goed gaat

Neem Merle van der Kooi, een gescheiden moeder die sinds een half jaar op Panda Rosa woont. "Ik kwam hier naartoe met de gedachte: als dat maar goed gaat. Maar het is hier fijn wonen, echt waar. De mensen leven goed samen en zijn hecht. Ik hoef hier absoluut niet weg."

En dat geldt voor bijna alle bewoners. Van starters tot studenten, en van een tandarts tot een jurist: er woont van alles in de bossen bij Steenbergen. "We zijn onwaarschijnlijk verschillend, maar gaan heel goed samen", zegt Van der Kooi.

De ingang van de camping in Steenbergen. Als het aan de gemeente ligt, wordt de camping straks een natuurgebied. (Rechten: Mathijs Renkema / RTV Drenthe)

Woningnood

Wethouder Jeroen Westendorp gaf aan dat er zo'n twintig personen zouden wonen waarvoor de gemeente Noordenveld zorgplicht draagt. De werkelijkheid ligt veel lager, zegt bewoner Eric Bosma. "Misschien twee of drie mensen. Voor de rest gaat het om mensen die hier gewoon graag wonen of geen woning kunnen vinden in de buurt. Er heerst in Noordenveld grote woningnood."

Zowel de bewoners als de beheerder vermoeden dat de gemeente zich baseert op een rapport uit 2017. "Toen was de situatie hier nog heel anders", zegt Jager. "Veel overlast en veel personen die zorg nodig hadden. Die mensen zijn inmiddels al lang weg."

Gedoogd

De mensen op Panda Rosa balen momenteel vooral van de eigenaren. Niet alleen vertelden zij dat de camping al verkocht was (terwijl de gemeente daar niets van weet), ook verkochten ze recentelijk nog caravans aan nieuwkomers. "Dat terwijl ze waarschijnlijk al wisten dat ze hier de boel wilden verkopen", stelt Bosma.

De eigenaren zeggen op hun beurt dat zij geen caravans verkopen, maar dat dit in handen ligt van de beheerder. Verder zegt Willem Been dat er wel degelijk een mondeling akkoord ligt met de gemeente, maar dat er nog veel details moeten worden uitgewerkt. Volgens Been is hele verhaal 'niet zo spannend'. "De mensen hebben hier jarenlang voor weinig geld gewoond. Daarnaast kregen ze veel vrijheid. We hebben het heel lang gedoogd, maar het houdt een keer op."

Zelf doen

Dat de eigenaren per brief de bewoners vragen om voor 31 december hun biezen te pakken, is volgens Been vooral bedoeld om duidelijkheid te scheppen. "Het is echt niet zo dat we ze anders op straat zetten, maar er komt wel een einde aan deze vorm van wonen. De gemeente gaat de bewoners helpen met het vinden van een geschikte nieuwe locatie. Daarover krijgen zij nog een persoonlijke brief."

Het liefst gaan de bewoners en de beheerder met de eigenaren en gemeente om tafel, om te kijken of ze het wellicht niet zelf kunnen kopen of pachten. Komende zaterdag brengen enkele raadsleden een bezoek aan Panda Rosa.