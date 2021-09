Wel relatie tussen schade aan huizen en diepe bodemdaling in 2 kleine Drentse gebieden

Gedupeerden van twee kleine gebieden in Drenthe kunnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) aankloppen voor compensatie voor de gevolgen van diepe bodemdaling. Ook in Groningen zijn 10 kleine gebieden aangewezen.

Van de 1.800 schademelders, hebben bijna 300 mensen recht op compensatie, want hun woning ligt in één van de twaalf gebieden. Wie buiten de regeling valt, maar wél voor 1 september een aanvraag deed, krijgt 1.000 euro als 'verzachting van de overlast'.

Dat is de conclusie van het IMG op basis van een nieuw onderzoek door kenniscentrum Deltares naar de relatie tussen schade aan huizen en diepe bodemdaling. Voor Wisse Hummel van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) is het hoopvol nieuws, aangezien het randgebied rondom Langelo één van de gebieden lijkt te zijn.

Vaag kaartje

De TWME roept samen met andere partijen al jaren dat diepe bodemdaling voor veel schade zorgt in het zogeheten 'randgebied' rondom gasopslag Langelo. Het IMG liet hier onderzoek naar doen door TNO en de TU Delft. De conclusie van dat onderzoek was dat "diepe bodemdaling geen directe schade aan huizen kan veroorzaken". IMG liet een vervolgonderzoek doen door Deltares omdat de combinatie van bodemdaling en een bijzondere grondsoort mogelijk wel tot bodemdaling zou kunnen leiden. Dat blijkt dus in 12 kleine gebieden in Groningen en Drenthe het geval.

Toch gaat de vlag in Een en omgeving nog niet uit, geeft Wisse Hummel aan. "Het eerste kaartje wat wij hebben gezien, vinden we nogal vaag", zegt hij. "Het lijkt erop alsof Een valt onder het gebiedje waar diepe bodemdaling een rol speelt, maar dat durven we nog niet met zekerheid te zeggen."

Doorgronden

Het is dan ook nog maar moeilijk te zeggen welk effect de uitkomsten van het onderzoek hebben op de lopende dossiers. "Daar gaan we nog eens goed naar kijken", zegt Hummel. "We weten dat in een ander gebied er al dossiers worden opengetrokken, die eerder al waren afgewezen. Daarom gaan wij alles nog even goed doorgronden."

"Zo resoluut als het IMG telkens zei dat schades niets met diepe bodemdaling te maken hadden, is het in de praktijk dus niet. Mijn eerste reactie is dan ook: zie je wel!"

5000 euro

De mensen die binnen de gebieden vallen, kunnen straks gebruik maken van een stuwmeerregeling om snel de schades af te handelen. Inwoners kunnen dan genoegen nemen met een bedrag van 5000 euro. Wie denkt meer schade te hebben, kan nog speciaal een 'second opinion' aanvragen.

