Vrijwilligers controleren op hardrijders: 'Situatie is zorgelijk'

VVN werkte samen met verschillende bewonersorganisaties en zorgverzekeraar Univé om de grootschalige controle uit te voeren. Gewapend met een lasergun en een notitieblok gingen de vrijwilligers op zo'n vijftig verkeerspunten in de provincie de hele ochtend aan het werk.

Ruim 7.000 voertuigen zijn op hun snelheid gecontroleerd. "We doen dit omdat we mensen er bewust van willen maken wanneer ze te hard rijden. 90 procent van de meldingen die wij krijgen als VVN zijn snelheidsovertredingen. Het is een zorgelijke situatie", zegt voorzitter van VVN regio Drenthe Yvonne Baas.

Gekke dingen

Vrijwilliger Evert Berkepas was notulist bij het controlepunt aan de Andrej Sacharovweg in Marsdijk in Assen. "Je doet dit gewoon uit een stukje bezorgdheid, wetende dat een auto een middel is waar gekke dingen mee kunnen gebeuren. Ik ben zelf ook bestuurder en ik weet dat ik zelf soms ook over de schreef ga. Het is dan prettig als iemand je waarschuwt en dat je niet direct een bekeuring krijgt".

Toch te vaak te hard

Over het algemeen bleek dat er vanmorgen in de provincie vrij keurig is gereden. Maar er zijn flinke negatieve uitschieters. "Op sommige plekken binnen de bebouwde kom werd door 90 procent van het verkeer te hard gereden. De hoogste snelheid die is gemeten is maar liefst 101 kilometer per uur", vertelt Baas.

Vrijwilliger Fransien Hehanussa ging met een lasergun aan de slag langs de Andrej Sacharovweg. "Ik vind het wel zorgelijk hoor, dat er soms zo hard gereden wordt. Daarom is het goed dat we hier staan, met zo'n lasergun. Hopelijk maken we zo een beetje indruk en beseffen bestuurders zich dat ze niet zo hard moeten rijden."

Handhaving

Omdat de snelheidscontroles puur gericht zijn op het vergroten van de bewustwording bij de weggebruikers, zijn er geen boetes uitgedeeld. VVN deelt de gegevens die vanmorgen zijn verzameld met de politie, gemeentes en provincie.

"Hopelijk gaat er aan de hand van onze data beter gehandhaafd worden. Want handhaven én bewustwording zijn de oplossingen voor het hardrijdersprobleem", aldus VVN regio-voorzitter Yvonne Baas.