Viertal wil graf ontdekker Meisje van Yde repareren

"Hij staat scheef en is heel erg vies", merkt Gerard Doeve op terwijl hij naar de grafsteen kijkt. "Maar als hij wordt rechtgezet en schoongemaakt, kunnen we hem daarna lijmen en dan kan de steen weer jaren mee."

Ieder een specialiteit

Gerard Doeve, Harm Hoving en Diena en Jan Pepping zijn voor het eerst op de begraafplaats in Vries. Hun standplaats is Gieterveen, waar zij samen met zo'n zes andere vrijwilligers al vele graven hebben opgeknapt. Toen Diena Pepping van het verhaal van de grafsteen van Willem Emmens hoorde, dacht zij direct: misschien kunnen wij iets betekenen.

"We hebben allemaal een specialiteit", vertelt Diena Pepping. "De één kan goed lijmen, er zijn een paar mensen die juist het graf schoonboenen en anderen verven de letters."

Een week werk

"We zullen er een week mee bezig zijn", vertelt Doeve. "We zullen hier zo'n drie of vier keer heenrijden en dan moet het weer klaar zijn. Maar het moet wel droog weer zijn." De grootste uitdaging is de boom die bovenop de grafsteen staat; die is afgevlakt. Maar ook dat komt er volgens Pepping weer goed uit te zien.

De kosten van het herstel van het graf van Willem Emmens en zijn vrouw Trijntje zijn slechts een paar tientjes, schat Diena Pepping. Wie dat moet betalen, is nog de vraag. "Dat moeten we zelf ook nog uitzoeken."

Bal ligt bij gemeente

Ondanks dat deze groep vrijwilligers het graf wil opknappen, kunnen zij niet zomaar aan de gang gaan. De gemeente moet toestemming geven. "Het moet niet zo zijn dat wij het graf opknappen en dat de gemeente het kort daarna gaat ruimen. Maar hierover ben ik al in contact met de gemeente", lacht Diena Pepping.

Willem Emmens Willem Emmens was aan het werk op het land toen hij een lijk vond in het veen. Volgens verhalen van de familie heeft Emmens het lijk samen met medevinder Hendrik Barkhof onder een boom gelegd en de volgende dag werd alarm geslagen. Inmiddels is de vondst bekend komen te staan als het Meisje van Yde. Een meisje dat waarschijnlijk zo'n 2000 jaren geleden is gewurgd. De grafrechten van het graf van Willem Emmens zijn door de nabestaanden recent teruggegeven aan de gemeente Tynaarlo met de mededeling dat het een graf is van iemand die een belangrijke vondst heeft gedaan. Toch is de gemeente voornemens het graf te ruimen. Dat is het protocol, legde wethouder Hanneke Wiersema uit. Sommige graven van belangrijke mensen komen op een historische gravenlijst en worden dus niet geruimd. Het graf van Willem Emmens en zijn vrouw komt daar volgens de gemeente niet voor in aanmerking omdat het graf stuk en niet goed onderhouden is.