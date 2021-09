Wmo-raad Emmen ongerust om oplopende wachtlijsten in de zorg

De Emmer Wmo-raad is ongerust over de oplopende wachtlijsten in de zorg. Het adviesorgaan op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft inmiddels aan de bel getrokken bij De Toegang. Deze stichting behandelt alle zorgaanvragen binnen de gemeente Emmen. De Wmo-raad ziet de achterstand toenemen, waardoor het lang duurt voordat inwoners de juiste zorg ontvangen.

Het adviesorgaan noteerde in het afgelopen half jaar rond de twintig gevallen waarbij het lang duurde voordat er een indicatie werd afgegeven. "Een inwoner die slecht ter been is, lukte het niet meer om zijn bovenverdieping te bereiken", vertelt voorzitter Klaas Zantingh. "De douche en de slaapkamer waren daardoor buiten bereik. Deze persoon heeft tien weken moeten wachten op een indicatie." Schrijnende gevallen, aldus de voorzitter. "Mogelijk zijn het er meer, niet alles wordt bij ons gemeld."

Extra handen of systeem?

"Het is onze indruk dat er te weinig prioriteit wordt gegeven aan het oplossen van de achterstanden." Ook zou het ontbreken aan een gevoel van urgentie bij gevallen waarbij een snelle verwerking wenselijk is, stelt Zantingh. Volgens de raad is het de vraag waar het probleem precies ligt. "Is het een gebrek aan extra handen of ligt het toch aan het systeem?"

Bij stichting De Toegang werken inmiddels 80 mensen, waarvan 65 in vaste dienst. Eerder dit jaar gaf directeur Henk Berends aan dat er een verzoek om extra handjes bij de gemeente is neergelegd. Hij liet verder weten dat er onder ouderen sprake is van een toenemende vraag in vergelijking met vorig jaar. "Buiten de urgente en crisis-aanvragen om, is de wachttijd inderdaad opgelopen", liet hij eerder weten.

Dagzorgcentra

De Wmo-raad staat niet alleen in hun zorgen. Drie dagzorgcentra (De Hooimijt, De Beek en Het Turfhuus) in de gemeente Emmen trokken vorige maand ook al aan de bel. Zonder een goede verwerking van de aanvragen dreigen cliënten niet tijdig de broodnodige zorg te ontvangen. Verder kunnen mantelzorgers overbelast raken.

Op de lange termijn wordt bekeken of de casemanagers (professionele begeleiders) de aanvragen rechtstreeks bij de gemeente kunnen onderbrengen. Dat zou De Toegang werk schelen en kunnen leiden tot een snellere afhandeling, verwachten de drie.

Einde Toegang?

Is dat het begin van het einde voor De Toegang? Dat lijkt Zantingh onwaarschijnlijk. Een organisatie die zich buigt over de zorgaanvragen blijft broodnodig. "Weer terugbrengen onder de gemeente lijkt me geen goed idee. In dat geval zou er weer een compleet nieuwe organisatie uit de grond moeten worden gestapt. En dat brengt allerlei inloop-, leer- en capaciteitsproblemen met zich mee. Nee, dat lijkt me niet een gewenst scenario."

Wethouder Guido Rink heeft inmiddels toegezegd een onderzoek te doen naar de gang van zaken. In oktober brengt hij verslag uit aan de Wmo-raad, aldus Zantingh.

Onder de loep

Woordvoerder Mirjam Blaak van de gemeente Emmen bevestigt het onderzoek. Volgens haar is het wel de vraag of de oorzaak bij De Toegang ligt. "Het zou in het proces ook op andere terreinen kunnen liggen. Maar dat nemen we nader onder de loep."