Romy (21) had suïcidale gedachten: 'Erover praten helpt'

Het aantal mensen dat in Drenthe een einde aan het leven maakt is redelijk stabiel en ligt gemiddeld ongeveer op vijftig. Vooralsnog zijn er niet meer suïcidegevallen vanwege corona. Onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar is zelfdoding de grootste doodsoorzaak.

Hulp helpt

"Dat is erg triest. En zeker als je weet dat het merendeel niet dood wil, maar uit een situatie wil die ze niet kunnen overzien of waar ze geen goede oplossing voor kunnen vinden", zegt Marloes Dijkema van de commissie suïcidepreventie bij de GGZ Drenthe.

"We weten dat hulp helpt. Van de jongeren die dood wilden en hulp hebben gezocht weten we uit onderzoek dat ze blij zijn dat ze nog leven", voegt Bertwin Zwiers eraan toe.

Sombere gedachten

Romy Migo is nu 21 jaar en had op haar 15e een burn out. Een paar jaar daarna kreeg ze te maken met suïcidale gedachten. Dat had een grote impact op haar leven. Ze stopte ook met school.

"Op een gegeven moment kom je ook veel thuis te zitten. En ik moet gewoon bezig zijn, want anders gaat mijn hoofd teveel nadenken. Op dat moment kon dat best wel ver gaan. Dus eigenlijk ging het goed zo lang ik wat deed, maar als ik stil ging zitten of ik ging slapen, dan had ik er meer last van."

Jongeren en hulpverleners staan fietsend stil bij zelfdoding (verhaal gaat verder onder de video):

Wat Romy haar geholpen om uit het dal te komen? "Praten. Het is zo cliché, maar het is wel gewoon zo. Praat erover. Het hoeft niet altijd met je ouders of een docent. Het kan ook met een vriend. Je hebt ook 113 en jongerenorganisaties waar je terecht kan. En allerlei mogelijkheden om online erover te chatten. Dat is gewoon veel laagdrempeliger. Als je dat eerst doet, dan kun je daarna naar andere mensen stappen die je verder kunnen helpen. Maar blijf er niet in je eentje mee zitten."

Het gaat nu weer goed met Romy. Ze helpt nu zelf jongeren die geestelijk in de knoop zitten. "Ik werk bij MIND Young, dat zich inzet voor jongeren met mentale problemen. Daar komen ook regelmatig jongeren die last hebben van suïcidale gedachten. Het is heel erg belangrijk dat ik hun verhaal aanhoor. Door mijn eigen ervaring ben ik voor hen een gelijkwaardige gesprekspartner."