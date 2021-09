College ziet niets in blauwe zone om parkeerdruk in Zuidlaren te verminderen

Een blauwe parkeerzone in het centrum van Zuidlaren is geen oplossing om de parkeerdruk te verlagen. Dat laat het college van B en W weten naar aanleiding van vragen van GroenLinks. Die partij had van ondernemers klachten ontvangen over de parkeerdruk.

Het college verwijst naar recent verkeersonderzoek, dat gedaan is voor de nieuwe centrumontwikkeling. Daaruit blijkt dat de parkeerdruk in het centrum van Zuidlaren relatief laag is. Gemiddeld parkeren mensen anderhalf uur lang in het centrum. Vanwege dit onderzoek en doordat er voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn, wil het college geen blauwe zone invoeren. Daarnaast zou het invoeren van zo'n zone te veel druk leggen op de handhavers.

Langparkeerders

GroenLinks ontving klachten over langparkeerders in het centrum. "Soms staan er auto's al om half 9 's ochtends aan de Stationsweg en om half 7 's avonds staan ze er nog. Dan kun je al bijna raden van wie die auto's zijn", zei raadslid Klaas Kuipers eerder al, doelend op de mensen die in het centrum werken.

Het college geeft toe hetzelfde geluid te horen van ondernemersvereniging VOZ in Zuidlaren. Een gesprek om te kijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat medewerkers en winkeliers zo veel mogelijk op andere plekken parkeren, is volgens B en W dan ook niet ondenkbaar. Al lijkt het hen ook voor de hand liggend dat de winkeliers het personeel zelf moet aanspreken op het parkeergedrag.

In een blauwe zone mag je alleen kort parkeren met een parkeerschijf. De maximale parkeertijd verschilt per gebied.

