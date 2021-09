E&O en trainer Annelies Smeets per direct uit elkaar

Annelies Smeets is niet langer trainer van E&O. De club en coach gaan niet verder met elkaar vanwege een verschil van inzicht tussen Smeets en de eerste herenselectie over de invulling en benadering van trainingen en wedstrijden.

Na gesprekken met alle partijen is de technische commissie van de handbalclub uit Emmen tot de conclusie gekomen dat de verschillen op dit moment onoverbrugbaar zijn. Daarop is besloten om afscheid van elkaar te nemen. De taken van Smeets worden voorlopig overgenomen door assistent Henrik Bergholt in samenwerking met keeperstrainer Anatoli Galouza.

Smeets maakte na het seizoen 2019-2020 de overstap van 2e divisionist H.V.C. en volgde Freek Gielen op toen deze naar mede eredivisionist Houten vertrok.

Alleen verliezers

Over anderhalve week begint voor E&O de competitie. "Dit is niet het moment en de manier waarop je uit elkaar wilt gaan", laat voorzitter Ernst Söllner weten. "Maar de club is van mening dat er geen andere keus was en is. Deze scheiding kent dan ook alleen maar verliezers. Wij danken Annelies voor haar inzet en wensen haar veel succes en een mooie toekomst bij al haar handbalprojecten in Zuidoost-Drenthe en daarbuiten."

Door corona zat Smeets vorig seizoen maar één officiële wedstrijd op de bank. Smeets was niet bereikbaar voor commentaar, maar laat op de site van handbalinside weten het spijtig te vinden dat de samenwerking is gestopt. "Sinds mijn stap naar E&O in de lente van 2020 heb ik gedurende het coronajaar en de start van de voorbereiding afgelopen augustus mijn opgedane 'skills' als trainster, opleider en mens ingezet om de club uit Emmen op eredivisieniveau te helpen. Ik blijf me richten op de Carmel Handbalschool Drenthe en andere verenigingen waar ik met passie en plezier werk. De handbalwereld is niet van mij af", aldus Smeets.