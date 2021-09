'Kabelincident windmolen Veenkoloniën niet gemeld bij toezichthouder'

Het incident met de doorgebrande kabel in één van de 45 windturbines in windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën is niet gemeld bij de toezichthouder. Dit had wel moeten gebeuren, zegt wethouder Freek Buijtelaar.

Raadspartij Leefbaar Borger-Odoorn had vragen gesteld aan het college, naar aanleiding van berichtgeving van RTV Drenthe. Daaruit bleek dat een kabel in één van de windturbines doorgebrand is. Het windpark zelf kan daar vanwege geheimhoudingsplicht ten opzichte van fabrikant Nordex niks over zeggen. Nordex zelf laat in een Engelstalige verklaring weten dat er een fout is gemaakt in de montage van de kabels.

Buijtelaar legde aan de raad uit dat de handhaving van het windpark momenteel bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, de RUD, ligt. "Wij hebben indirect te horen gekregen dat de molens zijn stilgezet. Wij hebben navraag gedaan of het incident gemeld is. Dat was niet het geval. Dit had wel gemoeten."

Dwangsom

Vervolgens is er navraag gedaan waarom de molens zijn stilgezet. Het windpark gaven wederom aan de oorzaak niet te kunnen melden wat de oorzaak is in verband met de geheimhoudingsplicht. Volgens Buijtelaar gaat die vlieger niet op, omdat het getoetst moet kunnen worden. "Met een last onder dwangsom hebben we inzicht gekregen in wat er gebeurd is. Maar dat betekent wel dat wij ons ook aan de geheimhoudingsplicht moeten houden."

Op dit moment worden alle windturbines nagelopen voordat deze weer in gebruik gesteld worden. De eerste turbines bij Gieterveen draaien weer. De oplevering aan de directie van het windpark staat gepland voor halverwege oktober.