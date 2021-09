Heel Assen profiteert van verzet gasloze startwijk Kloosterveen

Dat zei wethouder Karin Dekker (GroenLinks) vanavond na vragen van de VVD in de gemeenteraad. Wel is er een kanttekening. "Die vrije keuze wordt wat ingewikkeld als we kiezen voor een collectief systeem in een wijk, zoals een warmtenet. Dan wordt het lastiger. Dan willen we wel graag dat zoveel mogelijk mensen aansluiten."

Maar Dekker zegde toe dat 2030 geen harde deadline is, in welke wijk in Assen dan ook. En het gebruiken van doorzettingsmacht, waarbij vanuit het Rijk dwang wordt opgelegd, is volgens Dekker 'een uiterst middel'. "Alles zoveel mogelijk in samenwerking, met eigen keuzemogelijkheid en met goede voorlichting, is het uitgangspunt."

Gelijkwaardig

VVD-raadslid Bert Homan wil dat heel Assen met de energietransitie 'gelijkwaardig' behandeld wordt. "Het kan niet zo zijn dat er verschil tussen de wijken gemaakt wordt", aldus Homan. Dekker gaat daarin mee, en daardoor geldt voor alle wijken in Assen: niet al vóór 2030 noodgedwongen van het aardgas af, maar zelf kiezen hoe, en wanneer. En met zoveel mogelijk steun vanuit de gemeente en Rijksoverheid.

De reeks voorwaarden zijn door de protestgroep Duurzaam Kloosterveen bij de gemeente afgedwongen, nadat hun wijk dit voorjaar het label 'gasloze startwijk' opgedrukt kreeg in de Warmtevisie van Assen. In die visie staat hoe de provinciehoofdstad de wijken van het gas af wil halen, te beginnen in de jongste wijk Kloosterveen.

Landelijk moeten alle huizen in ons land voor 2050 van het gas af, maar gemeenten en Rijk willen voor 2030 al een flinke slag maken. Zo'n 1,5 miljoen woningen moeten dan aardgasvrij zijn, waaronder startwijk Kloosterveen.

Commotie

Daar wilde de gemeente de 4500 huizen met all electric warmtepompen ook het liefst al vóór 2030 van het gas af hebben, als voorbeeldwijk. En eventuele dwangmaatregelen van het Rijk hingen ook in de lucht. Maar dat pikten ze niet in Kloosterveen.

Na veel commotie, meer dan duizend protesthandtekingen, flinke botsingen met verantwoordelijk wethouder Karin Dekker (GroenLinks) en herhaaldelijk overleg, kwam er voor het zomerreces toch een aanvulling op de Warmtevisie voor Kloosterveen. Daarin staan nu voorwaarden die moeten voorkomen dat de startwijk in negen jaar tijd tot de warmtepomp wordt gedwongen.

Motie VVD bleef in de tas

De VVD dreigde vorige week nog met een motie, om gelijkwaardige behandeling van alle Asser wijken bij de energietransitie af te dwingen. De strekking van die motie zou zijn dat alle voorwaarden die Kloosterveen de afgelopen maanden voor elkaar bokste, voor alle Assenaren moeten gelden, al haalde Kloosterveen de kooltjes uit het vuur. Maar er kwam geen motie. De belofte van Karin Dekker, dat iedereen zoveel mogelijk gelijkwaardig wordt behandeld, bleek voor VVD-raadslid Homan afdoende, waardoor de motie in de tas bleef.

De gemeenteraad stemde vanavond uiteindelijk unaniem in met de aanvullende voorwaarden voor de aardgasvrije startwijk Kloosterveen. Nog deze maand komt wethouder Dekker met een partipatieplan voor de wijk, met als doel de wijkbewoners goed bij de omschakeling te betrekken. Eind dit jaar zal er een plan van aanpak liggen voor een gasloos Kloosterveen, zo beloofde de wethouder.

