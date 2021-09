'Verstrekkende' windparkmoties Borger-Odoorn in de ijskast: 'Te ingewikkeld'

Het college van Borger-Odoorn gaat voorlopig nog niet handhaven en dwangsommen opleggen aan windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën. Coalitiepartij Gemeentebelangen diende hiervoor twee moties in, maar deze werden al gauw ingetrokken.

De andere raadspartijen werden overvallen door de motie en vonden het te ingewikkeld en te verstrekkend om er vanavond een besluit over te nemen. Na een schorsing werd gezamenlijk besloten om eerst een informerende raadsbijeenkomst te beleggen. Gemeentebelangen laat weten de moties op 7 oktober opnieuw in te dienen.

Zorgen over gezondheid

De raadspartij maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwoners door de komst van de windturbines. Gemeentebelangen ziet het liefst dat de molens tijdelijk stil worden gelegd tot er meer duidelijk is. De partij grijpt hierbij de uitspraak van 30 juni van de Raad van State aan. Daarin oordeelde het dat de effecten van de bouw van windmolens op het milieu beter onderzocht moeten worden. Het kabinet heeft in de landelijke normen die gelden voor de bouw geen rekening met deze milieu-effecten gehouden.

De grootste partij uit de gemeente wilde met een motie dat het college gaat onderzoeken of er een betere milieubeoordeling voor het windpark in de Veenkoloniën juridisch af te dwingen is. Daarnaast wilde Gemeentebelangen een tweede motie indienen om het college te laten handhaven op het park en eventueel dwangsommen op te leggen als de molens zouden draaien.

'Verstrekkende gevolgen'

De andere fracties in de gemeenteraad werden vooral door de tweede motie verrast. "Dit is een motie met verstrekkende gevolgen", aldus Martin Hoogerkamp van D66. "Ik heb te weinig kennis en kunde van om hier binnen tien of twintig minuten vanuit mijn rol als volksvertegenwoordiger een oordeel over te vellen."

Daar sloten onder meer PvdA, CDA, VVD en Leefbaar Borger-Odoorn zich bij aan. Zij vroegen zich af waarom Gemeentebelangen de moties van tevoren niet had gedeeld. "Dit hebben we niet gedaan, omdat we geen commotie wilden veroorzaken."

Volgens de VVD was dat al gebeurd, door de eerste motie met de pers te delen. Ankie Huijing van het CDA vindt dat de moties best in vertrouwen met de raad gedeeld hadden kunnen worden. "Als je collega's al niet kunt vertrouwen, wordt het ingewikkeld." Mandy Vos van Leefbaar Borger-Odoorn noemde het 'niet handig'.

Juridisch onderzoek

Wethouder Freek Buijtelaar ging nog op vragen van Leefbaar Borger-Odoorn in, die de partij had gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 30 juni. Volgens Buijtelaar loopt er een juridisch onderzoek gezamenlijk met de gemeente Aa en Hunze over de rol van de gemeenten bij de handhaving en toezicht op het windpark. Daarbij gaat het onder meer over slagschaduw en geluidsoverlast.

"Het windpark heeft de oplevering gepland midden oktober, dan willen we duidelijk hebben wat onze rol is. Als dat niet duidelijk is, dan kunnen de turbines niet in productie wat ons betreft. We hopen hierbij wel op hulp van het Rijk en onze eigen adviseurs."