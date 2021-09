FNV gematigd tevreden over toezeggingen asielbus Emmen-Ter Apel

De alarmbel die buschauffeurs op de zogeheten asielbus tussen Ter Apel en Emmen hebben geluid, is deels in Den Haag gehoord. De aanbevelingen die de chauffeurs hebben gedaan in gesprek met demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Ankie Broekers-Knol, worden tot het eind van het jaar overgenomen.

Eén grote maar: dat is niet wat de buschauffeurs willen. Zij zouden graag een permanente oplossing vinden voor de overlast die zij ervaren op de lijnen 72/73, de buslijn tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en Emmen.

Vertekend beeld

Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder bij FNV Streekvervoer, zegt allereerst dat er door Broekers-Knol een vertekend beeld wordt geschetst: "Ze zegt dat er 1 miljoen euro beschikbaar is gekomen om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van de overlast."

Daar plaatst de vakbondsbestuurder graag een kanttekening bij: "Dat bedrag is namelijk beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland. Niet alleen voor de gemeente Emmen of de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Een gemeente kan een aanvraag doen, maar per aanvraag geldt een maximum subsidie van 50.000 euro."

'Eerste stappen gezet'

Toch blijft Kuiper positief na de tegenvallende beantwoording van de staatssecretaris op Kamervragen van de SP: "De eerste stappen zijn wel gezet." Zo wordt de inzet van de pendelbus verlengd tot het einde van het jaar en is hij tevreden over de surveillancerondes die BOA's gaan doen bij de instaphalte van de betreffende lijn in Emmen.

Trigion, verantwoordelijk voor de beveiliging van het AZC, gaat dat combineren met de instap in Ter Apel. Tot slot worden buschauffeurs vanaf nu betrokken bij een structurele oplossing die na 1 januari moet ingaan. "Wij houden als FNV een vinger aan de pols", zegt Kuiper.

Tijdens de busritten op de betreffende lijn worden chauffeurs regelmatig van hun werk gehouden door zogeheten 'veiligelanders'. Asielzoekers die geen uitzicht hebben op asiel in Nederland, maar evengoed naar het aanmeldcentrum in Ter Apel tijgen om een poging te wagen. In juli ging Broekers-Knol met buschauffeurs in gesprek over deze voortdurende incidenten. Tijdens dat gesprek heeft de staatssecretaris een prioriteitenlijst ontvangen, waarop onder meer permanente en maximale inzet van de pendelbus gevraagd werd. De volgende zes maatregelen eisten de buschauffeurs van de staatssecretaris: 1. Inzet van de pendelbus moet de gehele dag 2. Inzet van kwalitatieve en geschoolde beveiligers op station Emmen 3. Permanente beveiliging bij instap pendelbus en reguliere lijn 72/73 in Ter Apel 4. Permanente beveiliging op station Emmen bij instap pendelbus en reguliere lijn 72/73 5. Betere communicatie naar passagiers van de pendelbus 6. Consequenties verbinden aan slecht gedrag van overlastgevende passagiers

'Voor eens en altijd'

Dirk Visser is buschauffeurs bij Qbuzz. Hij reageert terughoudend op de toezeggingen: "Het is een beetje bijgeschaafd, maar we zijn er nog lang niet. Pas als onze punten uit de prioriteitenlijst zijn overgenomen, kunnen wij tevreden zijn."

De buschauffeur is klaar met de overlastgevende passagiers: "Ons is toegezegd dat wij betrokken zullen blijven bij de overleggen met betrekking tot de overlast en onze veiligheid. Wij zullen daarin benadrukken dat wij inzetten op optimale veiligheid. Niet voor een beperkte periode, maar voor eens en altijd."

Structurele oplossing

Kuiper is het met Visser eens: "Onze eis is een structurele oplossing. Die is er nog niet, maar tot 31 december kunnen we er vooralsnog mee leven. We houden ons in ieder geval vast aan onze eis."

Lees ook: