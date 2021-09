Huizenprijzen in Drenthe stijgen met meer dan 50 procent

Koopwoningen in Drenthe zijn in vijf jaar tijd meer dan 50 procent duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS door data-analist LocalFocus.

In Noord-Drenthe steeg de gemiddelde prijs sinds 2015 het hardst met 55,2 procent. In Zuidoost-Drenthe was de stijging 52,6 procent en in Zuidwest-Drenthe 51 procent.

Landelijk werden koopwoningen de afgelopen vijf jaar bijna 60 procent duurder. In 2015 ging een gemiddelde koopwoning nog voor 230.000 euro van de hand, afgelopen kwartaal was dat bijna 366.000 euro. In de Zaanstreek in Noord-Holland steeg de gemiddelde prijs het hardst, met 80 procent.

Bekijk op de kaart hieronder de gemiddelde stijging van de huizenprijzen in de verschillende regio's in Nederland: