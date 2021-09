Buren in verzet tegen nieuwe plek jongerencentrum Kloosterveen

De nieuwe locatie in Assen voor een jongerencentrum in Kloosterveen stuit ook weer op bezwaren. Bewoners van de Hertenlaan hebben zich verenigd in het buurtbewonerscollectief De Hoogspanning. Ze voelen zich overvallen en zijn bang voor overlast. Vandaag beklagen ze zich over de gang van zaken in een brief aan de gemeente en de politiek.

Een week geleden maakte het college van B&W bekend een nieuwe plek op het oog te hebben voor de jeugd van Kloosterveen; de bovenverdieping van de vroegere kantine van AVO op sportpark De Hoogspanning. Die staat leeg, en het gebouw is van de gemeente.

Al weg van andere plek na verzet

Stichting El Padrino die het jongerencentrum wil opzetten, had eerder dit jaar haar oog laten vallen op een leegstaand bedrijfspand aan de Balkengracht. Ze waren zelfs al bezig met de inrichting van het jongerencentrum. Maar na hevig verzet uit die buurt, van een groepje van zes omwonenden, lieten ze na overleg met de gemeente Assen die locatie weer vallen.

Maar nu roert de buurt zich die vlakbij de nieuwe beoogde locatie zit op sportpark De Hoogspanning. Bewoners van de Hertenlaan zitten er pal tegenover. En het merendeel wist nog van niks. De mededeling vanuit het Asser stadhuis, dat er een nieuwe plek voor het jongerencentrum was gevonden, viel hen rauw op het dak.

Zomaar gedropt

"Er kwam wel een brief van de gemeente bij enkele bewoners, maar bij heel veel mensen niet. En er is helemaal geen overleg over geweest. Zonder informatie vooraf wordt dit zomaar in onze buurt gedropt", zegt een woordvoerder, die verder niet met zijn naam in de publiciteit wil. De man spreekt in elk geval namens dertig gezinnen van de Hertenlaan, Hoofdvaartsweg en Vossenlaan, zo zegt hij. "En we hebben nog brieven in de buurt verspreid om te zien hoe het hier verder ligt."

Volgens de buurt is er nu al overlast van veel samenscholing rond het sportpark. "De jeugd trekt hier door de straat, want dat is de enige toegang naar het sportpark. En dat geeft al veel overlast. Maar er hangen hier ook groepjes rond. Dat begint rond een uur of tien 's avonds tot in de nacht."

Hoe problemen aanpakken?

Volgens de woordvoerder begrijpt het buurtbewonerscollectief ook wel dat jongeren een eigen plek in de woonwijk moeten hebben. "Maar de manier waarop, dat staat ons tegen. Waarom was er geen vooroverleg, en wat hebben ze bijvoorbeeld bij de gemeente Assen verder nog aan alternatieve locaties onderzocht? En als er problemen ontstaan, hoe gaan ze dat aanpakken? Over dat soort zaken hadden we graag van tevoren overleg willen hebben."

Volgens de buurt is er een beter alternatief, wat verder van de straat afligt. "Als je kijkt bij de hockeyvereniging, dat pand is ook geschikt en wordt op de zaterdagavonden niet gebruikt. Het ligt wat verderaf van de wijk. En we hebben begrepen dat het eerst de bedoeling is dat het centrum alleen op zaterdagavond geopend is. Waarom probeer je het daar dan niet eerst?"

Graag in gesprek

De buurt wil het gesprek aan met de gemeente, voordat de omgevingsvergunning verstrekt wordt door de gemeente. "Laten we er eerst eens samen over praten." Vandaag stuurt het buurtbewonerscollectief De Hoogspanning een brief met al haar zorgen naar de gemeente. "We zetten uiteen wat onze bevindingen zijn, en in hoeverre wij als wijk de risico's zien."

Ook willen de buurtbewoners openheid van zaken krijgen over het proces via een Wob-verzoek. Ze doen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. "We willen alle stukken hebben, om te zien hoe ze tot deze keuze zijn gekomen."

Misgegaan met brief

De gemeente heeft er begrip voor dat de omwonenden zich 'overvallen voelen'. "Dat gevoel is terecht, en het had niet zo gemoeten", zegt een woordvoerder. Volgens haar is het vorige week met de bezorging van de brieven misgegaan aan de Hertenlaan. "We hebben brieven laten bezorgen in de omliggende buurt. Maar uitgerekend in de Hertenlaan is de brief niet bezorgd door het bedrijf wat we hadden ingehuurd. Daardoor staan we nu met 10-0 achter", zegt de woordvoerder. "En dat is heel jammer."

De gemeente die eerst nog een omgevingsvergunning moet afgeven, hecht eraan dat er toch een jongerencentrum komt. Ook de Asser gemeenteraad heeft die wens nadrukkelijk uitgesproken, toen de vorige locatie onder vuur kwam te liggen. Volgens de gemeentelijk woordvoerder komt er nog meer informatie en er volgt ook overleg. Zo is er nagedacht over maatregelen die overlast moeten voorkomen. "De plannen worden verder uitgewerkt en bewoners die mee willen praten krijgen daarvoor de kans."

