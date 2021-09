Opnieuw autobrand aan de Helios in Hoogeveen

Een nieuwe autobrand heeft bewoners van de Helios in Hoogeveen afgelopen nacht opgeschrokken. Volgens de eigenaar van de bestelwagen is er sprake van brandstichting.

De man zegt videobeelden te hebben van hoe zijn auto even na vier uur vanochtend in brand werd gestoken. Van de bestelwagen bleef niets over. De technische recherche gaat vandaag onderzoek doen.

Het is de zoveelste brand aan de Helios in Hoogeveen. Halverwege augustus wist de eigenaar van een bestelwagen nog te voorkomen dat zijn auto in vlammen op zou gaan. Vlak voor hij naar zijn werk zou gaan, ontdekte hij dat een band in brand was gestoken. Met een brandblusser wist de man zelf het vuur te blussen.

In februari en juni gingen er ook al auto's in vlammen op aan de Helios.

