Hello Festival strikt Europe voor 2022

Het Hello Festival heeft de eerste naam voor de editie van 2022 bekend gemaakt. De Zweedse band Europe is de eerste act die is aangekondigd voor het festival op 11 juni 2022.

In 2020 en 2021 ging het Hello Festival vanwege de coronamaatregelen niet door. Het Hello Festival is in 2002 begonnen onder de naam Back to the 80's, met verschillende jaren een Back to the 70's festival daarnaast. Vanaf 2010 tot en met 2018 had het festival de naam Retropop. Sinds 2019 heet het festival Hello Festival.

Het is niet voor het eerst dat Europe op het Hello Festival of één van zijn voorgangers staat. In 2016 stond de Zweedse band op Retropop. De band is vooral bekend van de wereldhit 'The Final Countdown'.

In 2021 ging het festival wel door in een andere vorm. Onder de noemer Hello@Home konden mensen vanuit huis optredens volgen. De kaartverkoop voor het festival aan De Rietplas start op 25 september.