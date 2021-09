VNO-NCW: 'Werkgever moet net als bij evenementen naar prikstatus mogen vragen'

De kwestie ligt gevoelig, want het vragen naar het wel of niet vaccineren of testen komt dicht op het privéleven van de werknemers en schendt mogelijk de integriteit van het lichaam.

"Iedereen heeft ook recht op z'n eigen privacy", zegt Dijkstra tegen Omrop Fryslân. "Maar het is wel gek dat we op bepaalde plekken een vaccinatiebewijs vragen en verplicht stellen, en dat op de werkplek niet mogen. Wij willen dat de overheid één lijn trekt."

Hij wijst op de scholen, waar het aantal besmettingen na de vakantie is toegenomen. "De meeste mensen zijn gevaccineerd, maar nog twee miljoen mensen niet. Dat maakt dat veel bedrijven in een ongemakkelijke situatie komen, omdat men niet mag vragen of mensen getest of gevaccineerd zijn en men dat wel zou willen."

Werkgevers hebben ook de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, zegt Dijkstra. "Daar kunnen zelfs sancties op staan. Werknemers die gevoelig zijn of geen corona willen of mogen oplopen moeten ook in een veilige werkomgeving kunnen zitten. Daarom zou je als werkgever ook graag willen testen, net zoals je dat bij evenementen hebt."

Momenteel is het niet toegestaan voor een werkgever om het personeel te vragen naar de vaccinatie, net zomin als het toegestaan is de vaccinatie verplicht te stellen. Op de website van de Rijksoverheid valt daarover het volgende te lezen:

Ieder mens mag zelf kiezen of die een coronavaccinatie neemt. Dit staat in de volgende wetten:

Artikel 11 van de Nederlandse grondwet waarin het recht op onaantastbaarheid van het lichaam staat.

Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Daarin staat dat ieder mens het recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke integriteit.

U mag niet aan uw werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs. Dit mag niet vanwege de privacy. Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. U mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, behalve als er een uitzondering is.

Een bedrijfsarts mag wel vragen of uw werknemer is gevaccineerd, als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. Een werknemer mag daarna zelf bepalen of hij deze vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag dit weer niet met u delen als werkgever. De bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met u delen.

Ander werk of werkplek voor werknemer zonder vaccinatie?

U mag een werknemer die niet gevaccineerd is geen ander werk geven of op een andere werkplek neerzetten. De bedrijfsarts adviseert u of en hoe een medewerker aan het werk kan. Dit advies geeft de bedrijfsarts met de gegevens die hij heeft van een werknemer. Het advies mag geen gegevens bevatten die terug te leiden zijn naar één werknemer.

Het is belangrijk dat u weet waarom een werknemer zich niet wil laten vaccineren. Als dit om medische redenen is, kan de werknemer dit met de bedrijfsarts bespreken. Dan kunt u daarna samen met de werknemer en bedrijfsarts bekijken hoe u de kans zo klein mogelijk maakt dat deze werknemer collega's, patiënten of cliënten besmet.