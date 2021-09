Nieuwe centrummanager Coevorden: 'We moeten creatief en actief blijven'

Boomstra uit Veendam loopt nu vijf weken rond in de vestingstad. "Een stad die een verhaal heeft, waar wat gebeurt. Als je nu om je heen kijkt, zitten er mensen op de terrasjes. Er zijn toeristen. Het is gezellig en compact. Dus ik ga elke ochtend fluitend naar mijn werk", vertelt Boomstra.

Nieuwe gevel

Boomstra brengt een bezoek aan Rutger Bronts van Foto De Boer in de Bentheimerstraat. Bronts heeft plannen om de voorgevel aan te pakken. "Kijk dit hadden we bedacht", laat Bronts aan de centrummanager zien. Op het scherm zien we een ambachtelijke gevel van wit hout. "Maar het kan er nog heel anders uit te komen zien. Maar het past wel in het ambachtelijke wat we hier in de straat hebben."

Boomstra kan in zijn rol bijvoorbeeld kijken of Bronts in aanmerking komt voor subsidies. Hij heeft ervaring in het ondersteunen van ondernemers. Zijn taak als centrummanager is een spin het web zijn tussen de winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente Coevorden. "Er is hier net als in andere steden leegstand. We gaan kijken hoe we dat in gaan vullen en wat we erin gaan zetten. Je moet ook geen overkill aan bepaalde winkels hebben. Er zijn al een aantal initiatieven aan de gang. En we gaan uitwerken waar we behoefte aan hebben hier in Coevorden. Hierin is de samenwerking met de gemeente ook erg belangrijk."

Verhuizing van de Hema

Maarten Hup van de Hema ontvangt Boomstra even later, om een kijkje te nemen bij de nieuwe locatie van de Hema, die gaat verhuizen. Hup hoopt in november de deuren te kunnen openen in winkelcentrum Gansehof aan de voorkant bij de Friesestraat. Nu zit de Hema nog achterin. Er komt een horecagelegenheid met terras bij.

"Hema is altijd een publiekstrekker", reageert Boomstra. "En als er dan op zo'n mooie plek ook horeca bijkomt, dat is alleen maar een aanwinst. Hema heeft ook een eigen klantenkring, dus dat is alleen maar versterking voor het centrum."

Daarnaast is de centrummanager nu nog druk bezig met het in kaart brengen van alle ideeën en prioriteiten. "Zo zijn er ook plannen voor hier op de Markt. Om dit de huiskamer van Coevorden te maken. Nou, als dat af is, dan is er wel weer iets anders. Maar mijn werk is nooit af. We moeten actief en creatief bezig blijven."

