Komt het er vanavond wel uit voor FC Emmen?

De seizoenstart van FC Emmen is ronduit teleurstellend. De huidige 18e plek, met 4 schamele punten uit 5 wedstrijden, is Emmen-onwaardig. "Dat vinden we allemaal", aldus Lukkien. "Maar het heeft niets te maken met onwil of onvoldoende werklust. Ook niet met de speelwijze, maar in die speelwijze moet je het dan wel goed uitvoeren."

Juist daarom keek de oefenmeester met extra veel belangstelling naar het Nederlands Elftal, dat met goed voetbal én doelpunten de 'muren' van Montenegro en Turkije kapot speelde. Iets wat Emmen tot nu toe nog niet is gelukt. En ook vanavond zal Emmen weer een opponent krijgen die het prima vindt dat FC Emmen de bal heeft. MVV heeft niet voor niets drie keer gewonnen, terwijl de Maastrichtenaren in die duels rond de 35 procent balbezit hadden.

"Het is voor ons zaak om zorgvuldig aan de bal te zijn, in een hoog tempo, maar wel met geduld. Lukt dat, dan komt er vanzelf ruimte voor een beslissende bal of voor een schot."

Peter van Ooijen en Jari Vlak zijn twee spelers die het achterste van hun tong nog niet hebben laten zien dit seizoen. Daar zijn beide mannen het roerend mee eens. "Het loopt nog niet zoals vorig jaar", aldus Vlak.

"Maar het is vooral zaak om positief te zijn. Het seizoen is nog maar net bezig en we hebben een compleet nieuw elftal, dus het heeft ook gewoon even tijd nodig", vult Van Ooijen aan.

Miguel Araujo is er vanavond voor het eerst bij. De werkvergunning van de Peruaan is eindelijk binnen. Ook Lorenzo Burnet en Rui Mendes zijn weer fit genoeg om te starten en Dick Lukkien gunt Azzedine Toufiqui een basisplek. Dat betekent dat Jeff Hardeveld en Ben Scholte vanaf de bank starten, net als de geblesseerde Teun Bijleveld. Ook Jasin Assehnoun, die de afgelopen interlandperiode op pad was met de Finse nationale ploeg, is niet okselfris en datzelfde geldt nog steeds voor Lentini Caciano. Verder zijn Reda Kharchouch en Peet Bijen pas over enkele weken inzetbaar.

Opstelling FC Emmen

Brouwer; Luzayadio, Araujo, Veldmate, Burnet; Bernadou, Vlak, Toufiqui; Mendes, Hilterman en Van Ooijen.