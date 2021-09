Opnieuw 55 positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn er afgelopen etmaal evenveel nieuwe positieve coronatesten bijgekomen als gisteren, namelijk 55. Er werd één iemand met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De enige Drent die in het ziekenhuis belandde, komt uit de gemeente Hoogeveen. Nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus werden er net als de afgelopen maanden niet geregistreerd in onze provincie. Twee gemeenten in Drenthe bleven gespaard van nieuwe besmettingen, namelijk Tynaarlo en Westerveld. In de gemeente Emmen kwamen er opnieuw de meeste nieuwe positieve testresultaten (18) bij.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Emmen al ruim 10.000 positieve tests geregistreerd, een kwart van het totaal aantal gemelde Drentse positieve tests. Overigens ligt het totaal aantal coronagevallen in zowel de grootste gemeente van Drenthe als in de rest van de provincie vermoedelijk veel hoger, omdat er maandenlang niet of nauwelijks getest is.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 10-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1629 (+3) 7 20 Assen 4520 (+7) 70 15 Borger-Odoorn 1769 (+4) 33 15 Coevorden 3226 (+6) 57 31 Emmen 10080 (+18) 179 80 Hoogeveen 5351 (+7) 79 (+1) 41 Meppel 2683 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2324 (+3) 38 30 Noordenveld 2083 (+2) 34 26 Tynaarlo 1952 25 24 Westerveld 1090 17 21 De Wolden 2217 (+1) 33 24 Onbekend 65 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft tussen gisterochtend en vanochtend 2730 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat zijn er iets meer dan vorige week vrijdag, maar iets minder dan de vrijdag ervoor.

In de afgelopen zeven dagen werden 17.627 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld iets meer dan 2500 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde schommelt nu bijna drie weken rond hetzelfde niveau. De ene dag loopt het iets op, de volgende dag zakt het iets.

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om inwoners van Rotterdam, Schiedam, Amstelveen en Bergen op Zoom. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms een tijdje voor dit is geregistreerd.

