Tekort aan scheidsrechters: 'Clubscheidsrechters moeten fluiten'

"Op dit moment zijn er tussen de 155 en 160 scheidsrechters in Drenthe die in de standaardklasses mogen fluiten", vertelt Theo Hein, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drenthe. "Dat is probleem voor voetbalbond KNVB, maar ook voor de clubs zelf."

Hein ziet al jaren het aantal scheidsrechters teruglopen. En de afgelopen anderhalf jaar zijn er door corona ook geen scheidsrechters bijgekomen. "Bij ons is een aantal scheidsrechters gestopt, vooral vanwege hun leeftijd. Daarnaast lag door corona bovendien de opleiding van scheidsrechters stil."

Bij de KNVB zien ze het tekort aan scheidsrechters ook. "Voor de standaardklasses hebben we nog net genoeg scheidsrechters", zegt een medewerker. "Maar tot een jaar of zes geleden konden we ook KNVB-scheidsrechters inzetten bij de hogere reserveklasses. Dat is nu heel moeilijk. Net als dat we ook in de hoofdklasse bij de jeugd geen KNVB-scheidsrechters meer hebben. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling."

De afgelopen jaren heeft de KNVB ingezet op het opleiden van meer scheidsrechters. Maar de bond legt het voor een deel ook bij de clubs neer. "Daar moet ook het besef komen dat er meer scheidsrechters nodig zijn. Die kunnen vervolgens doorstromen naar de KNVB. Maar het is lastig voor de clubs, dat zien wij ook. Die zijn überhaupt al blij als ze een scheidsrechter hebben."

'Iedereen is bezet'

Hoe krap de de scheidsrechtersmarkt is, blijkt wel bij scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drenthe. "Wij krijgen regelmatig verzoeken van clubs of wij een scheidsrechter kunnen regelen voor lagere teams. Nu het bekerseizoen is begonnen en straks de competitie begint, lukt ons dat echt niet meer in de weekenden om scheidsrechters te leveren", zegt Hein. "Elke scheidsrechter heeft dan al een aanstelling van de KNVB. Iedereen is bezet."

De voorzitter van de scheidsrechtersvereniging hoopt dat mensen weer enthousiast worden om te gaan fluiten. Anders zullen clubs het scheidsrechterstekort in de toekomst zelf moeten oplossen. "Dan legt de KNVB het probleem bij de verenigingen neer en zullen zij clubscheidsrechters moeten gaan aanstellen. Maar ja, zij hebben al een tekort aan vrijwilligers."

Jonge voetballers die de boot missen

Met een tekort aan scheidsrechters is dit wel het moment om in te stappen en om carrière te maken, denkt Hein. "Voor jonge jongens die tekort komen voor een eerste elftal kan dit heel leuk zijn. Zij kennen de regels al en komen hierdoor toch elk weekend op het voetbalveld. Als zij talent hebben, dan kunnen zij snel doorstromen en grote stappen maken."

"Het is een hobby die geen geld kost en bovendien erg leuk is", vervolgt Hein. "Bovendien staat het goed op je CV. Je leert omgaan met groepen en met weerstand. Het is een stukje leiding geven en communiceren. Daar leer je heel veel van. En als alles dan goed verloopt tijdens een wedstrijd en je krijgt bedankjes na afloop, dan heb je een leuke dag."