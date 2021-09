Vier dorpen rondom knooppunt Holsloot willen hun aandeel in zonneroute A37

De vier dorpen gaan daarom op termijn een coöperatie oprichten. Dat is volgens Rijkswaterstaat een manier om te participeren. Een deel van de toekomstige zonnepanelen op het klaverblad zelf beheren en exploiteren -wat de dorpen het liefst zouden willen- kan volgens projectleider Okke van Brandwijk van de A37 zonneroute niet, omdat het hele project vanwege de grote omvang moet worden aanbesteedt. De zonneroute langs de A37 wordt 42 kilometer lang en moet per jaar 140.000 megawatt aan stroom opleveren.

Op naar 50 procent

Om straks toch profijt te hebben van de zonnepanelen op het knooppunt hebben Wachtum, Den Hool/Holsloot, Erm en Dalen nu de Stichting Klavertje Vier opgericht, wat straks moeiteloos kan overgaan in een coöperatie. Voorzitter Willy Heijen van de kersverse stichting weet dat de weg naar meedoen in het mega-zonneproject nog geen gelopen race is. "Wij willen voor 50 procent participeren, de gemeente Coevorden steunt ons daarin. Maar de andere twee gemeenten langs de zonneroute, Hoogeveen en Emmen, zetten tot nu toe in op veel lagere percentages participatie van aanwonenden en inwoners. Rijkswaterstaat wil voor alle gemeenten hetzelfde percentage afspreken", zegt Heijnen. Vermoedelijk doet RWS dat omdat anders de aanbesteding lastiger gaat worden.

Coevorder wethouder Jeroen Huizing steunt de vier dorpen inderdaad volledig, maar is wel voorzichtig over of 50 procent deelnemen mogelijk zal zijn. "Er lopen in alle gemeenten nu ambtelijke verkenningen naar dat percentage. Maar 50 procent kan wel eens niet mogelijk zijn omdat er bijvoorbeeld niet genoeg inwoners zijn die mee willen doen. Aan de andere kant worden zonnepanelen steeds goedkoper, ook de gekleurde die Rijkswaterstaat wil gebruiken. Maar je weet niet wat de stroomprijs tegen die tijd gaat doen." Huizing verwacht dat naarmate de A37 zonneroute dichterbij komt, er ook meer duidelijk wordt wat er haalbaar is.

Het vernieuwde ontwerp van de zonnepanelen binnenin knooppunt Holsloot (Rechten: The Imagineers)

Haakje

Heijen, de dorpsvoorzitters en Huizing hebben in hun wens om voor de helft mee te kunnen doen een paar haakjes. Heijnen: "Het klimaatakkoord dat de regering met het parlement bereikte, schrijft voor dat bewoners moeten kunnen participeren tot 50 procent in dergelijke projecten. De opbrengsten kunnen dan gebruikt worden voor verduurzaming van hun eigen leefomgeving." Huizing: "Die 50 procent staat als streven ook in de Regionale Energie Strategie (RES) en de A37 zonneroute ook." Klavertje Vier heeft al wel een wensenlijstje wat er allemaal verduurzaamd kan worden: daarom met stip de straatverlichting en alle dorpen van het gas af.

Heijen: "Met deze stichting creëren we een instantie die officieel onze claim op participatie kracht bij kan zetten. Een aanvraag voor subsidie om deze stichting op te richten is door de besturen van de Dorpsbelangen bij de provincie ingediend. De subsidie is inmiddels toegekend."

De cirkels met zonnepanelen moeten zorgen dat het zonneproject minder zichtbaar is (Rechten: The Imagineers)

Lees ook: