Janien Lubben klaar voor WK triathlon: 'Ik moet er nu keihard in gaan geloven'

"Ik ben er helemaal klaar voor en heb er onwijs veel zin in. Maar natuurlijk voel ik ook de spanning nu het zo dichtbij komt", reageert Lubben.

"Ik hoop m'n persoonlijk record te verpulveren. De vorige keer in Almere deed ik er 9 uur en 46 minuten over. Ik hoop daar nu een half uur vanaf te happen. Als ik in de top tien finish ben ik heel blij, haal ik de top zeven dan ben ik nog blijer. Sta ik op het podium dan zet ik de hele triathlonwereld op z'n kop", blikt Lubben vooruit. "Ik moet er gewoon keihard in geloven en dan maak ik er het allerbeste van."

Vlog

Voor het TV Drenthe-programma De Warming Up bracht ze zelf haar voorbereiding in beeld met haar mobiele telefoon voor een vlog. Ze combineert de lange trainingen met haar werk als docent op het Carmelcollege in Emmen. Tegenwoordig woont Lubben in het Duitse Fürstenau, op een uur rijden van Emmen. Het maakt haar lange dagen nog voller.

Yvonne van Vlerken

Sinds 2019 wordt Lubben gecoacht door Yvonne van Vlerken. Zij was ooit wereldrecordhoudster op de hele afstand en nam in 2019 afscheid van de wedstrijdsport.