Het voedselbos in Eext levert steeds meer op

"We wonen hier nu drie jaar," vertelt Van Beekum, "dus dat is nog pril. De meeste fruitbomen leveren nog niets op, dat kost meer tijd. Maar je ziet wel dat er veel meer leven op het land is. Het stikt hier van de vogels, van de bijen en allerlei andere insecten en je merkt dat er een soort kringloop aan het ontstaan is. Planten voeden elkaar, het wordt steeds gezonder en we eten steeds meer uit de tuin."

Regenwater tegen droogte

Het begon met het afkoppelen van het regenwater van het dak. "De afgelopen jaren hebben we flink droge zomers gehad. We zitten hier op arme zandgrond, dus als het even droog is, is het hier ook echt heel droog. Daar hadden onze planten veel last van. Het regenwater gaat nu via een buis vanaf ons huis onder de grond door en komt terecht in deze wadi", legt Van Beekum uit.

"Het werkt heel simpel: een buis en een gat dat volstroomt met water als het flink regent. In de uren daarna trekt het water de grond in en voedt zo de planten hieromheen. Kijk maar naar deze els. Dat is een vochtminnende plant die het hier normaal niet zou doen. Maar omdat hij bij de wadi staat doet hij het wel."

Een soort humus

Een andere aanpassing om vocht vast te houden en het voedselbos mogelijk te maken, is het creëren van een dikke laag organisch materiaal. "Als je tijdens een warme periode in het bos bent, zie je dat de bodem van het bos nog best vochtig is. Dat proberen we hier versneld voor elkaar te krijgen", aldus Van Beekum.

Hij heeft een dikke laag houtsnippers neergelegd van wel vijftien centimeter. "Zo bouwt zich organisch materiaal op waar allerlei micro-organismen en wormen een soort humus van maken. Dat werkt als een enorme spons. Dus als het regent worden duizenden liters water die anders zouden wegspoelen in de bodem vastgehouden."

In de uitzending van ROEG!, morgen te zien vanaf 17.11 uur op TV Drenthe, meer reportages over nieuwe en oude Drentse natuurgebieden.

Lees ook: