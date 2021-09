Twintig jaar na aanslag op Twin Towers kijken militairen terug

Ruim 30.000 militairen vertrekken op uitzending, samen met burgermedewerkers, politieagenten, diplomaten en ontwikkelingswerkers. Militairen uit Nederland hebben weinig ervaring met vergelijkbare missies. Zoals Adjudant Marc Hammink van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte zegt: "Afghanistan, het land waar de Russen uitgejaagd zijn met een geschiedenis van oorlogen en onherbergzaam terrein, daar konden wij ons niets bij voorstellen."

Afghanistan staat voor avontuur en dé plek waar alles waarvoor getraind is tot uiting komt. "Daarvoor trek je dit pak aan", vertelt Sergeant Eerste Klasse Robert, die als beveiliger van het kamp meegaat met de missie in 2007 in Kandahar en in 2021 als militair verpleegkundige in Mazar-e-Sharif. "Bij een uitzending breng je in de praktijk wat je geleerd hebt."

Als militair verpleegkundige staat Robert altijd 'aan'. "Mocht er iets gebeuren, een ongeluk of iemand wordt acuut ziek, dan moeten wij die 'first-respondertaken' oppakken. We hebben niet heel hard hoeven werken, maar als we iets moeten doen dan zijn we er."

Zowel op het gebied van cultuurverschillen, armoede als het klimaat was Afghanistan heel anders dan Robert had verwacht. In zowel Noord- als Zuid-Afghanistan. "Als wij hier een kind een draai om de oren geven en dat doen we op straat, dan staat overal in de krant 'kind mishandeld'. In Afghanistan wordt daar anders mee omgegaan. Een draai om de oren is daar heel normaal."

"Ook hun omgang met dieren is anders dan dat wij gewend zijn. Wij komen in dat land dus daar zal je ook een stukje respect voor moeten hebben. Soms is dat wel lastig."

