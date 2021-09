PvdA vindt stopzetten inburgeringscursussen onacceptabel

Onacceptabel. En ook niet goed voor de inburgering van statushouders. Dat vindt de PvdA in Provinciale Staten van het stopzetten van inburgeringscursussen door Drentse onderwijsinstellingen. De PvdA verwijt de onderwijsinstellingen overigens niks, want de eisen aan de inburgering stijgen en de vergoeding ervoor daalt waarschijnlijk.

De PvdA-fractie heeft er vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten. De PvdA vraagt het provinciebestuur in actie te komen. "We moeten er alles aan doen om statushouders en nieuwkomers kennis te kunnen laten nemen van onze taal en cultuur", vindt PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof.

Grote opleidingscentra zoals het Alfa College en het Drenthe College gaan stoppen met inburgeringscursussen. Dat betekent dat na dit jaar geen alfabetiseringslessen en lessen Nederlands meer gegeven worden aan statushouders in Assen, Hoogeveen, Emmen, Meppel, en Groningen. Grote boosdoener is de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari ingaat. Die moet ervoor zorgen dat het inburgeren sneller gaat.

De Rijksoverheid heeft de inburgering naar gemeenten geschoven. Die moeten het met minder geld doen. De grote vrees van Vluchtelingenwerk is dat gemeenten met minder inwoners en dus een kleiner budget de inburgeringslessen in gaan kopen voor een lagere prijs. En dat terwijl de huidige aanbieders van deze cursussen dat als sinds 2013 voor hetzelfde budget moeten doen.

"U mag wel binnen komen, maar daarna zoekt u het zelf maar uit"

Loof is ongerust over de ontstane situatie: "Onze provincie wordt aan de ene kant door het Rijk benaderd en gevraagd om mee te denken over opvanglocaties voor asielzoekers", doelt hij op de opvang van onder andere Afghanen. "Aan de andere kant worden echter de mogelijkheden om in te burgeren voor deze mensen beperkt. Het wordt ze moeilijker gemaakt deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. Zo van: u mag wel binnen komen, maar daarna zoekt u het zelf maar uit."

De PvdA-fractie vindt dit niet acceptabel. Loof realiseert zich dat de rol en invloed van de provincie op deze discussie mogelijk beperkt zal zijn. "Formeel gaat de provincie hier niet over. Toch willen we dit onderwerp met kracht aan de orde stellen en we vragen het provinciebestuur in actie te komen."

De PvdA pleit er voor dat het College van Gedeputeerde Staten haar contacten en netwerken inzet om dit vraagstuk hoog op de agenda te krijgen bij de instanties die erover gaan. Loof: "En wij willen dat het provinciaal bestuur contact zoekt en in overleg treedt met de Drentse onderwijsinstellingen. Ga samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch inburgeringsonderwijs mogelijk te maken."

