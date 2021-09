DTM komt na fikse metamorfose met F1-troef Albon naar TT Circuit

"Het zijn compleet andere auto's. Ze lijken meer op straatauto's. Vroeger hadden ze een chassis van carbon, nu is het een buizenframe", legt Carlo Vermeulen uit. Hij is performance engineer bij Mercedes-AMG.

Protoypes vs straatauto's

"Het is verschil is vergelijkbaar met het verschil tussen de MotoGP en de Superbikes. In de MotoGP zie je alleen prototypes zoals de DTM Class One ook was. Nu lijken de auto's meer op straatauto's. Hoewel er natuurlijk meer carbon aan zit en de auto's zijn lichter en er is meer vermogen. Ook de versnellingsbak en de wielophanging zijn anders. Maar van de buitenkant lijkt het op een straatauto."

Goede beslissing

Sportpromotor Lee van Dam haalt voor het derde jaar op rij het kampioenschap naar het TT Circuit. Hij is blij met de veranderingen in de merkenklasse. "Ik vind het een goede beslissing, want die oude auto's - die prototypes - zijn veel te duur. En de GT3 is een soort standaard racewagen die de fabrieken leveren. En de DTM heeft daar een reglement op los gelaten en je kunt zien dat het werkt", reageert Van Dam vanaf de Red Bull Ring in Oostenrijk waar hij afgelopen weekend poolshoogte ging nemen.

Blijft DTM in Assen?

Nu zijn er vijf vaste grote merken in de klasse actief: Audi, BMW, Mercedes, Ferrari en Lamborghini. Ook McLaren en Porsche reden wat losse wedstrijden mee. De zeven merken zorgen weer voor een solide basis voor de toekomst. Maar of de DTM ook voor Assen behouden blijft is nog maar de vraag. Na de editie van volgend weekend loopt het contract tussen Lee van Dam en DTM-baas Gerhard Berger af. En de onderhandelingen over een nieuw contract staan duidelijk op scherp.

"We hebben een nieuw contract met onze voorwaarden naar hun toegestuurd. We willen het wel graag vasthouden maar de liefde moet van twee kanten komen. Is dat niet zo, dan is dat jammer", reageert Van Dam gelaten.

F1-troef Alexander Albon

Grote naam volgend weekend is Alexander Albon. De Britse Thai was de afgelopen twee seizoenen actief in de Formule1. Eerst bij Toro Rosso, later als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Woensdag werd bekend dat Albon volgend jaar terugkeert in de Formule1. Hij neemt het stoeltje van George Russel bij Williams over. Maar de DTM zorgt er vooralsnog voor dat hij fit blijft.

"Je kan zoveel op een een simulator rijden als je wil. Maar je moet het ook voelen. En de DTM houdt me scherp", vertelt Albon. De reservecoureur van Red Bull komt dus volgend weekend ook naar het TT Circuit. Hij heeft al meerdere keren op Assen gereden. "Het is een circuit waar je heel nauwkeurig moet rijden. Dat maakt het verschil in Assen. Je kunt duizend verschillende lijnen rijden. Maar afhankelijk van de set-up van je auto moet je de goede keuzes maken."

Twee vrouwen in DTM

En er rijden ook twee vrouwen in de DTM. De Duitse Sophia Flörsch rijdt voor Audi en de Britse Esmee Hawkey rijdt in een Lamborghini. En Hawkey heeft extra reden om uit te kijken naar Assen.

"Mijn moeder komt uit Nederland - uit Middelburg - dus ik ben ook een beetje Nederlands. Ik heb heel veel zin om naar Nederland te gaan want ik weet dat mijn familie er zal zijn om me aan te moedigen", verklaart Hawkey die ook een paar woordjes Nederlands spreekt.

Stéphane Kox in DTM Trophy

Stéphane Kox uit Eindhoven zorgt voor de Nederlandse inbreng bij de DTM-Trophy in een Toyota. Het is de opleidingsklasse van de DTM. Ze is de dochter van Peter Kox, hij was jarenlang fabriekscoureur.

"Ik heb altijd gezegd dat ik de DTM wil bereiken, dus daarom is dit voor mij een hele mooie kans. Ik zou uiteindelijk heel erg graag in de endurance-racerij terechtkomen en m'n ultieme doel is om ooit de 24 uur van Le Mans te rijden en er m'n geld mee te verdienen", aldus Kox die dus volgend weekend ook in Assen is.

Assen zesde raceweekend DTM-kalender

Op het TT circuit wordt dan het zesde raceweekend van de DTM-kalender verreden in een serie van acht. Kelvin van der Linde uit Zuid-Afrika is de klassementsleider. Formule1-troef Alexander Albon staat zesde.