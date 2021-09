Nieuw puzzelstukje gelegd in bloembollenvraagstuk

"Dit is fantastisch", zegt Dirk Osinga van Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) die zich al een lange tijd over het vraagstuk buigt.

Onderzoeken op grote schaal

De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld naar de boer die er vervolgens mee aan de slag kan. "Bij de ROL wordt het op een kleinschaliger niveau getest", legt lelieboer Gert Seubring uit Beilen uit. "Dus voordat we het direct gaan toepassen op onze hele bedrijfsvoering, gebruiken wij binnen ons bedrijf een aantal hectares om het eerst op 'praktijkschaal' te testen."

Daarbij zijn nu volgens Seubring verschillende opties mogelijk. "De diverse rassen vragen diverse maatregelen. Daarin moeten wij goed kijken welke rassen we aanplanten in het voorjaar en waar we het duurzaamheidsaspect mee kunnen behalen."

De oplossing is niet alleen voor de gemeente Westerveld, waar het onderwerp gerust een hoofdpijndossier kan worden genoemd, interessant. Ook dus voor telers in andere gemeenten en provincies. "Het gaat om: wat levert het op in het kader van duurzaamheid," vertelt wethouder Jelle de Haas van de gemeente Westerveld die positief is over de uitkomsten. "Zeker in het jaar dat we achter ons hebben, waarin het vochtgehalte anders was dan we uit het verleden gewend waren."

Niet alle experimenten zijn dit jaar goed verlopen (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

In uiterste geval: kassen of klimaatcellen

Toch staat ook een kwart van het proefveld in Vledder er minder florissant bij, bruin gekleurd met hangende blaadjes. Het is een leliesoort waar de industrie niet zonder kan en waar ongeveer een kwart van de markt in Nederland zich op richt. Voor deze belangrijke soort blijft de oplossing nog uit. "Dit is in augustus misgegaan", vertelt Osinga. "We gaan door met het zoeken naar andere middelen."

Net als bij tulpen en rozen wil de consument een gevarieerd aanbod en daarbij mag volgens telers deze bloem niet ontbreken. Dus wordt er gezocht naar opties. "Kruisen, zorgen dat er nieuwe lelies komen die resistenter zijn, daar zijn we volop mee bezig. Maar als dat allemaal niet lukt, dan moet het uitgangsmateriaal van dit type lelies worden verbouwd in kassen of klimaatcellen."

Dure en ingewikkelde optie

Geen goed nieuws want het leliegebied in Zuidwest-Drenthe is een van de donkerste plekken van Nederland. Het is ingewikkeld om toestemming te krijgen van de verschillende overheden en er hangt voor de boer een behoorlijk prijskaartje aan.

Op de proefvelden zou dit jaar ook geëxperimenteerd worden met een nieuw druppelirrigatiesysteem. Vanwege het regenachtige seizoen is het irrigatiesysteem bijna niet gebruikt. In de winter volgen de definitieve onderzoeksresultaten.

