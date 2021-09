Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Cultuur snuiven

Het cultureel seizoen in Emmen wordt dit weekend geopend. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt er op verschillende locaties een voorproefje gegeven van wat er komend seizoen op cultureel valk valt te beleven in de Vlinderstad. Geniet van muziek, cabaret, literatuur en andere kunstvormen. Er worden workshops gegeven en ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen. Bekijk hier het hele programma.

Open Monumentendag

Het gemaal in Peizermade, een hallenhuisboerderij in Ten Arlo of molen De Bente in Dalen. Tientallen monumenten in Drenthe openen dit weekend de deuren tijdens de Open Monumentendag. Een deel van de 72 deelnemende Drentse monumenten zijn op zowel zaterdag als zondag toegankelijk. Check op de site wanneer welk monument geopend is en wat er te doen is.

Bezoek de vrijmetselarij

Niet alleen bij monumenten gaan de deuren dit weekend wagenwijd open, ook het Logegebouw Moed en Volharding van de Asser Vrijmetselaarsloge verwelkomt zaterdag bezoekers. Van 11.00 tot 16.00 uur kun je aan de Esstraat 43a in Assen kennis maken met de vrijmetselarij, tijdens de 'Dag van de Vrijmetselarij'. Binnen de vrijmetselarij heeft het "steenhouwen", het werken aan de ruwe steen, in de loop der eeuwen plaatsgemaakt voor levensbeschouwelijk werken aan je eigen ruwe steen. Wie er meer over wil weten moet zich vooraf even aanmelden via voorlichtingvm061@gmail.com.

Zaterdag kun je in gesprek met leden van de Vrijmetselaarsloge Assen (Rechten: Asser Vrijmetselaarsloge)

Trekkers kiek'n

Geen Oostermoerfeest dit jaar, maar niet getreurd. Want zaterdag is er wel een Oldtimer Trekker Toertocht. Vanaf 10.00 uur trekken de voertuigen zich op gang vanaf de Trefkoel in Gasselte. Na een rondrit van 50 kilometer eindigt de optocht daar ook weer even na vieren.

Wildman Run in Sleen

Een combinatie van obstacle run en survival run, dat is de Wildman Run in Sleen op zaterdag. Veel klim- en kruipwerk en natte pakken dus. Er zijn verschillende afstanden, maar de 10 mijl start als eerste om 09.35 uur, vanaf het terrein achter de brandweerkazerne. Inschrijven kan nog op de wedstrijddag zelf

De Wildman Run in Sleen, editie 2019 (Rechten: Wildman Run Sleen)

Schilderachtig Zweeloo

Geen zin in bezwete en besmeurde atleten? Misschien is Zweeloo zaterdag dan wel een bezoekje waard. Want tijdens de buitenschilderdag zijn veertig schilders op meerdere locaties in het kunstenaarsdorp aan het werk. Vanaf 10.30 uur worden de ezels op hun plek gezet, rond 14.30 wordt er weer ingepakt. Een kaartje met schilderlocaties is te krijgen bij het TIP in Aalden. 's Middags is er wandeling met gids vanaf dorpshuis De Spil in Zweeloo, vooraf aanmelden is noodzakelijk via 0591-372299 of zweeloo@toreco.nl.

Het atelier in

Kunstliefhebbers kunnen zich sowieso opmaken voor een mooi weekend in Drenthe. Want de 33ste editie van de Verkuno Openatlierroute Noordenveld is dit weekend. Op zaterdag en zondag laten 27 kunstenaars op 16 locaties hun recente werken zien. De ateliers zijn in Norg, Roden, Roderwolde en Peize. Een overzicht is te vinden op de website.

Landgoedfair Diever

Een nieuw evenement op de Drentse uitjeskalender: de Landgoedfair Diever in de tuinen van Boutique Hotel Villa Blauwhemel. Lifestyle, delicatessen, thuisdecoratie, kunst en cultuur staan centraal tussen 11.00 en 18.00 uur. Aanmelden voor gratis toegang kan via de website.

Bloemenpracht

Tachtig kleurrijke creaties sieren Frederiksoord. Nu het bloemencorso niet door kan gaan, is er een alternatief bedacht: de mozaïekroute XXL. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur kun je zondag fietsend of wandelend langs de bloemenkunst gaan, onderweg is er muziek en ander vermaak en uiteraard zijn bezoekers welkom op de terrassen bij de horeca. Op corsofrederiksoord.nl is de route te vinden. Kun je niet op zondag, ga dan op zaterdag naar Elim, want ook sieren bloemenmozaïeken de straten als alternatief voor het corso.

Naar de kerk

Uiteraard kun je op zondag naar de kerk. Maar deze zondag is het net even anders, want de Zuiderkerk en de Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam, het Kruispunt in Erica, de Eben-Haëzerkerk in Klazienaveen en protestantse gemeente Zwartemeer hebben de krachten gebundeld en zijn open tussen 10.00 en 12:30 uur. Per fiets of auto kun je een soort pelgrimsroute maken en alle kerken bezoeken tussen 10.00 en 12.30 uur. Ook zal er een Amerikaanse schoolbus rijden om mensen te vervoeren. 'Kerken met Vaart' draait om ontmoeting, maar in de kerken is ruimte voor bezinning. Om 13.00 uur is er een afsluitende lunch met soep die je bij je zelf meegebrachte lunch kan eten. Opgaven kan vooraf door te mailen naar scriba.pg.erica@gmail.com. Toegang is gratis, maar een gift wordt gewaardeerd.