Sponsoren en deelnemers Midnightwalk doneren 10.000 euro

Hoewel er geen Midnightwalk was in Assen, werd er vanavond toch een cheque overhandigd aan het goede doel. Een bedrag van in totaal 10.000 euro ging naar stichting Nationaal Fonds Kinderhulp.

Het geld is voor een deel afkomstig van sponsoren die normaal de organisatiekosten ophoesten. Al die bijdragen mochten dit jaar gebruikt worden voor het goede doel. Ook veel deelnemers hebben het inschrijfgeld van tien euro gedoneerd.

Tina Boes, voorzitter van de organisatie, reageert enthousiast: "Wij zijn zo blij met alle sponsoren en deelnemers die toch het geld wilden doneren. We kunnen de kinderen in armoede niet een jaar laten wachten. Nu op naar volgend jaar om weer zo'n mooi bedrag op te halen voor het goede doel."

113 kinderen geholpen

Het geld is bestemd voor het bestrijden van kinderarmoede in Assen. Marieke Dufour van de stichting was aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. "We zijn zo verrast. Nadat de organisatie ons gebeld had dat het niet doorging, hadden we niet verwacht dat er nog een cheque kwam. En dan met dit bedrag. We kunnen hier veel kinderen in Assen mee helpen."

Met de cheque van vorig jaar, van 15.000 euro, zijn in totaal 113 Asser kinderen geholpen. Het geld is voornamelijk gegaan naar kleding en kinderkamers die ingericht zijn. In totaal heeft het Fonds Kinderhulp 453 kinderen geholpen, onder andere aan laptops. Dufour: "Door corona zijn veel mensen thuis een laptop nodig, dus in die aanvragen zat echt een stijging ten opzichte van andere jaren."

'We waren er klaar voor'

De organisatie wilde het evenement dit jaar aanvankelijk door laten gaan, maar de huidige coronamaatregelen gooiden alsnog roet in het eten. "Het is wel een evenement waarbij muziek en cultuur hoort", legt Moes uit. "Als dat niet door kan gaan, mist er een belangrijk onderdeel van het evenement."

"Er waren al veel gesprekken geweest met de gemeente. Zij hadden nogal wat bezwaren, zoals hoe de anderhalve meter tijdens het lopen en tijdens de acts gegarandeerd kon worden. Minder optredens zou ook niet leuk zijn, want dan loop je daar maar door het donker. We hebben van alles besproken, maar de conclusie was toch dat we het niet door konden laten gaan."

Niet nog een alternatieve Walk

Vorig jaar had de organisatie een alternatieve Midnigtwalk georganiseerd. Dat was dit jaar niet nog een keer de bedoeling. "Op een creatieve manier hebben we vorig jaar toch wat kunnen doen voor het goede doel. We wilde onze kop niet laten hangen en kwamen we met een alternatief, maar dat wilden we niet voor de tweede keer doen", aldus Boes.

