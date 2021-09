Buitenshuis uit de kleren, wat mag waar in Drenthe?

De politie heeft aangekondigd vaker te gaan controleren op naaktrecreatie bij de vijvers op het terrein van afvalverwerker Attero in Wijster. Waar in Drenthe is het wel legaal om de kleren in de openbare ruimte uit te trekken?

Een naaktrecreant werd afgelopen week in Wijster op de bon geslingerd, want op de locatie bij Attero is naaktrecreatie verboden. Dat je niet zomaar overal je kleren uit mag trekken is in Nederland bij wet geregeld sinds 1986.

Op openbaar terrein mag je naakt recreëren als een gebied door de gemeente daarvoor is aangewezen, zoals een deel van een strand. Andere gebieden kunnen ook geschikt zijn, daarbij laat wetsartikel 430a ruimte voor discussie en telt gezond verstand. Loop je de kans mensen tegen het lijf te lopen die bloot aanstootgevend vinden of verstoor je de openbare orde, doe het dan niet, luidt het advies van belangenorganisatie NFN Open & Bloot.

Op privéterrein gaat de eigenaar erover, dus in je eigen tuin mag je aan- en uitdoen wat je wil. Maar als je vanaf de openbare ruimte, zoals een park of drukke weg, zichtbaar bent, kan de rechter alsnog beperkingen opleggen.

Drenthe

In Drenthe zijn meerdere plekken waar je ongestoord bloot mag zijn, omdat het aangewezen plekken zijn. Tussen Meppel en Ruinerwold is er de voormalige zandwinplas Engelgaarde waarbij een klein ligveldje is aangewezen voor naaktrecreanten, is te zien op het overzicht van blootkompas.nl.

Daarnaast zijn er enkele Drentse naturistencampings. In Nieuw-Amsterdam ligt naturistenterrein Bargerhoek, bij Dwingeloo de Dwingelderhof, in Valthermond Het Verlaat, in Bunne is er naturistencamping De Mierenhoop, in Annen ligt De Groenlanden en op Camping Nieuw-Moscou is ook een deel van de camping geschikt.

En voor wie aan een dagje naakt genoeg heeft zijn er uiteraard nog verschillende sauna- en wellnesslocaties waar je uit de kleren kunt. Daarnaast bieden de zwembaden Aquarena in Emmen en het Molenduinbad in Norg de mogelijkheid om op vooraf bepaalde tijden naakt te zwemmen.

Lees ook: