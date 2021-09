Oase van rust onder de rook van Meppel

Het buurtschap ligt op een horst, een zandkop waarop men vanaf de Middeleeuwen boerderijen bouwde. "Eesinge is een mooi voorbeeld van het bouwen op zo'n verhoging", aldus Jermo Tappel van de stichting. "Het bestaat eigenlijk maar uit twee boerderijen. Beide boerderijen hebben altijd droge voeten gehad omdat zij op die hoge zandkoppen zijn gebouwd."

Oud en nieuw

De boerderijen kijken uit over een weiland naast de Reest, de grensrivier tussen Overijssel en Drenthe. "Dat weiland ligt hier zodat de Reest kon overstromen en vrij spel had. We zien hier een middeleeuws landschap met weilanden, boerderijen en akkerlanden."

Tien jaar geleden kocht de stichting een van de boerderijen die toen in zeer slechte staat verkeerde. "We hebben de boerderij gerestaureerd en op dit moment is er een hospice gevestigd", vertelt Tappel. "Tijdens de restauratie hebben we veel onderzoek gedaan. Daarom weten we nu dat de oudste onderdelen van deze boerderij gebouwd zijn in 1545."

Bijzonder detail

"Uitzonderlijk bij deze boerderij is de aardappelkelder", aldus Tappel. "Er zijn maar weinig van dit soort kelders bewaard gebleven. Deze dateert uit het einde van de 19e eeuw. De aardappelkelder is volledig hersteld en de zoden liggen erop om de aardappelen koel te houden."

Het buurtschap en Meppel zijn beiden in ongeveer dezelfde periode in de Middeleeuwen ontstaan. "Meppel is in de loop der tijd tot stad uitgegroeid maar Eesinge is een oase van rust gebleven", besluit Tappel.

Lees ook: