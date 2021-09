Volop keuze tijdens Open Monumentendag

Het openstellen van geselecteerde monumenten is bedoeld om de belangstelling van het publiek en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Dit jaar is het thema inclusie.

Drentse monumenten

Meerdere kerken, molens en landgoederen in onze provincie zijn dit weekend te bezoeken. Zo ook korenmolens De Bente in Dalen en De Eendracht in Gieterveen, twee van de tweeëndertig werkende molens in Drenthe. In Veenhuizen zijn negen monumenten te bewonderen waaronder de elektriciteitscentrale, het slachthuis en de brouwerij.

Meer informatie over de monumenten die je kunt bezoeken vind je op de website van de Open Monumentendag. Wil je meer weten over monumentale gebouwen in Drenthe? Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap laat ROEG! regelmatig kennismaken met monumenten verspreid over de provincie. Onlangs nam hij ons mee naar het buurtschap Eesinge. Ga voor meer informatie naar roeg.tv.

