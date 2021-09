Oud-burgemeester Bote Wilpstra van Zuidlaren overleden

In zijn woonplaats Zuidlaren is oud-burgemeester Bote Wilpstra van de vroegere gemeente Zuidlaren afgelopen maandag overleden. Hij is 75 jaar geworden.

Bote Wilpstra (D66) was burgemeester van Zuidlaren van september 1990 tot aan de gemeentelijke herindeling van Drenthe. Per 1 januari 1998 ging Zuidlaren op in de nieuwe gemeente Tynaarlo, samen met Eelde en Vries.

Buiten de boot na herindeling

Wilpstra viel net als vele andere zittende Drentse burgemeesters destijds buiten de boot bij de burgemeestersbenoemingen. Drenthe ging toen van 34 naar 12 gemeenten. De D66-bestuurder was later, tussen 1999 en 2002, nog drie keer waarnemend burgemeester. Dat was in Eemnes, op Ameland en in de gemeente Opsterland.

Voordat Wilpstra naar Zuidlaren kwam, was hij actief in politiek-bestuurlijk Groningen. Hij was eerst Statenlid voor D66, en werd in 1982 gedeputeerde. Daarna ging de D66-bestuurder in 1987 als waarnemend burgemeester aan de slag in Eenrum, tot die gemeente in 1990 opging in de Groningse gemeente De Marne. Daarna vertrok Wilpstra naar Drenthe, toen hij tot burgemeester van Zuidlaren was benoemd, en hij is daar ook altijd blijven wonen.

Terug als Gronings gedeputeerde

In november 2013 keerde de D66-bestuurder ineens terug in de Groningse politiek. Hij werd op 67-jarige leeftijd opnieuw gedeputeerde voor D66, als opvolger van Piet de Vey Mestdagh die om persoonlijke redenen opstapte. Wilpstra kreeg onder meer de Groningse aardbevingsproblematiek in portefeuille en de gemeentelijke herindeling waarmee de provincie bezig was. Hij bleef gedeputeerde tot aan de provinciale verkiezingen in 2015.

Bote Wilpstra was langere tijd ziek. In kleine kring is afscheid genomen.

