Hurry-Up voor zevende keer aan de start in Europa

Hurry-Up is net na het middaguur op het vliegtuig naar Istanboel gestapt. Morgenmiddag om 16:00 neemt de BENE-Leagueploeg het op tegen Beykoz BLD SK. De return is volgende week zaterdag in Emmen.

Sporting Clube de Portugal

Na de bekerwinst in 2011, de enige hoofdprijs in de clubhistorie van Hurry-Up, gingen de oranje-zwarten voor het eerst Europa in. Daarna volgden nog eens vijf avonturen. Hurry-Up was al actief in onder meer Zweden, Slowakije en Zwitserland.

De beste prestatie van de Zwartemeerders in de EHF European Cup werd in het seizoen 2016/2017 behaald. Toen bereikte Hurry-Up de halve finale. Pas bij de laatste vier riep latere winnaar en Champions League-deelnemer Sporting Clube de Portugal de ploeg van toenmalig hoofdtrainer Martin Vlijm halt toe. Ronald Suelmann werd bijna topschutter van het Europese toernooi.

Tweede ronde

Als Hurry-Up het tweeluik met Beykoz BLD SK weet te overleven gaat het door naar de tweede ronde van de EHF European Cup. Nog voor de return in Emmen gaat Hurry-Up op donderdagavond 16 september in de BENE-League op bezoek bij landskampioen Aalsmeer.