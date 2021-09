Burgemeester Bouwmeester: 'Soms moet je je ballen laten zien'

Na bijna achttien jaar vertrekt Bert Bouwmeester als burgemeester van Coevorden. Komende woensdag is het officiële afscheid van de raad en vrijdag is er een receptie in Zweeloo met zo'n driehonderd genodigden.

Bouwmeester is 62 jaar, maar heeft geen behoefte aan nog een vierde termijn, zegt hij in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe . "Dat klinkt wel erg lang", zegt hij. "Dan ben je bijna 24 jaar in Coevorden. Ik heb anderen altijd gezegd dat het goed is als je af en toe om je heen kijkt. Misschien heb ik dat zelf wel te weinig gedaan. Maar over de vraag om nog voor een vierde termijn op te gaan was ik vrij snel uit, dat wil ik niet."

"Ik heb wel eens om me heen gekeken, maar het is zo leuk in Drenthe en Coevorden, en er gaat zo veel wegvallen als je daar weggaat, dan moet er zich wel een heel andere gemeente aandienen waar je wilt solliciteren. Die gelegenheden zijn er niet heel veel geweest. Ik heb wel eens gesolliciteerd, maar dat was naar een functie buiten het burgemeestersambt."

De ouders van Bouwmeester komen uit Aalden, hij is zelf geboren in Zaandam en was eerst burgemeester van Monster. "Ik was 44 toen ik voor eerst van mijn leven als burgemeester van Coevorden in Drenthe kwam wonen. Maar het voelde door mijn roots wel meteen heel erg als thuis."

Verandering

Bouwmeester heeft in de achttien jaar als burgemeester wel het een en ander zien veranderen. "Toen ik begon was er geen enkele vrouwelijke leidinggevende in de gemeentelijke organisatie. Dat getal ligt nu ergens rond de 50-50. En Coevorden was een herindelingsgemeente, er zijn vijf gemeenten samengevoegd. Daar waren toen ik kwam heel veel sporen nog van zichtbaar. Dorpen voelden zich wat beschadigd door de herindeling, maar ik denk dat dat behoorlijk is bijgetrokken."

Volgens Bouwmeester had de bestuursstijl tot 2014 ook nog wel de trekken van voor de herindeling. "Een beetje van wij bedenken het hier in het gemeentehuis en dan moet dat bijna per definitie wel goed zijn. Burgerparticipatie kwam bijna niet eigenlijk niet of nauwelijks van de grond. En vanaf 2014 zijn we daar op een heel andere manier over gaan denken."

"Wat ik zelf mooi vind dat is dat de gemeente Coevorden er nu staat, dat het een van de gemeenten in Drenthe is met een heel eigen signatuur die ook een eigen rol te vervullen heeft."

Dieptepunten

Er waren ook dieptepunten. Met bijvoorbeeld het optreden van de ME na ongeregeldheden in Geesbrug en de wijk Poppenharen in de periode rond de jaarwisseling van 2018 naar 2019. "Dat zijn markante momenten", zegt Bouwmeester, "maar het zijn ook incidenten. Soms moet je als overheid een streep trekken. En dan moet je doorpakken. Show your balls."

Een ander moment is de explosie in een grillroom in 2019 waarbij de 5-jarige jongen Kenan in het puin bekneld raakte en uiteindelijk toch gered werd. "Ik stond er vanaf het begin bij en wist dat het om een kind ging. Persoonlijke drama's hebben altijd de meeste impact. Ik heb ook dramatische ongevallen meegemaakt waarbij je mensen moet bijstaan", aldus Bouwmeester.

'Coevorden zijn we samen'

En Bouwmeester ziet dat dat ook in de politiek zo wordt gevoeld. "Politieke tegenstellingen in de raad zijn er wel, maar als het om de besluitvorming gaat heeft iedereen een eensgezinde neiging om te zeggen: we doen wat goed is en goed voelt als het debat is gevoerd en dan kunnen we ook leven met het feit dat we niet honderd procent gelijk krijgen'.

"Wat ik ga missen is het werken met elkaar", meldt Bouwmeester. " 'Coevorden zijn we samen' is een term die ik ook al heel lang in mijn oudejaarstoespraak heb gebruikt. We moeten het als samenleving met elkaar doen en dat kan gelukkig in Drenthe."

Bouwmeester weet nog niet wat hij straks gaat doen. "Daar ga ik eerst een paar maanden over nadenken."