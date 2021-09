Aantal nieuwe positieve coronatests in Drenthe onder weekgemiddelde

In Drenthe zijn er afgelopen etmaal 43 nieuwe positieve coronatesten bijgekomen. Er is één iemand met corona overleden, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Met dit aantal nieuwe positieve testen zitten we onder het Drentse weekgemiddelde van bijna 54.

In vier gemeenten in Drenthe is er de afgelopen 24 uur niemand positief getest. Dit was in Aa en Hunze, Noordenveld, Westerveld en in De Wolden het geval. In de gemeente Emmen kwamen er opnieuw de meeste nieuwe positieve testresultaten (18) bij, gevolgd door Hoogeveen (10).

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus (bron: RIVM, 11-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1629 7 20 Assen 4521 (+1) 70 15 Borger-Odoorn 1772 (+3) 33 15 Coevorden 3233 (+7) 57 31 Emmen 10098 (+18) 179 80 Hoogeveen 5361 (+10) 79 41 Meppel 2685 (+2) 34 27 Midden-Drenthe 2325 (+1) 38 30 Noordenveld 2083 34 26 Tynaarlo 1953 (+1) 25 24 Westerveld 1090 17 21 De Wolden 2217 33 24 Onbekend 65 0 1 (+1)

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 2245 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat zijn er flink minder dan vorige week zaterdag, toen het aantal nieuwe positieve tests 2751 bedroeg.

Het gemiddeld aantal meldingen over zeven dagen schommelt al langere tijd rond hetzelfde niveau en daalde zaterdag naar 2440. Vorige week zaterdag lag dat gemiddelde nog op 2519 gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen met corona nam tussen vrijdag en zaterdag met zes toe. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 25 afgenomen. Op de verpleegafdelingen liggen 23 patiënten minder, op de intensive cares daalde het aantal patiënten met 2. In totaal liggen er nu 648 patiënten in het ziekenhuis met covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Vrijdag nam het aantal patiënten nog toe, na een paar dagen van lichte daling.