4 Mijl van Assen: meer dan alleen een stukje hardlopen

Deze hardloopwedstrijd is onderdeel van het programma van de 4 mijl van Assen. Een hardloopwedstrijd over 6,4 kilometer. De organisatie heeft de handen ineen geslagen met de sportweek van Assen en het voormalige Swamp festival. Daardoor is het een en al sport in het Anne Frank park. "Je hoeft niet eens van sport te houden om een leuke dag te hebben hier", zegt organisator Bertjan Marree. "Je kunt iemand komen aanmoedigen, een hapje eten of wat drinken en natuurlijk onze fair over."

Ruim 25 sportverenigingen uit Assen staan in het park om mensen kennis te laten maken met hun sport. Van schaatsen en judo tot boksen. En van voetbal tot trampolinespringen. Overal in het park laten leden zien wat hun sport inhoudt.

Door corona was het spannend of het evenement door kon gaan en daardoor duurde het ook even voordat de deelnemers zich inschreven. Maar dit jaar heeft de organisatie van de 4 mijl met zo'n 1250 aanmeldingen er zelfs meer dan vorig jaar. "En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Sporten is gezond en we willen niets liever dan iedereen laten kennismaken met sport", besluit Marree.